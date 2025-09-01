Almeida insiste en que la tasa de basuras ha sido "impuesta" por el Gobierno central: "No la teníamos prevista"

Archivo - Cubos de basura en una calle de Madrid, a 21 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que la tasa de basuras, cuyos recibos empezarán a llegar este mes a los madrileños, ha sido "impuesta" por una ley estatal del Ejecutivo central y ha remarcado que desde el Gobierno municipal "no la tenían prevista".

"Contra la voluntad de este equipo de Gobierno, tenemos que empezar a girar los recibos de la tasa de basuras. Conviene recordar que el Ayuntamiento de Madrid no cobraba tasa de basuras a los vecinos, pero que hay una ley del Gobierno de Pedro Sánchez que nos obliga. Esos recibos se acompañarán junto con los del IBI", ha explicado desde la Casa de la Villa.

El recibo de la tasa de basuras se tendrá que pagar de una sola vez y se podrá fraccionar a partir del año que viene, tal y como ha recordado el primer edil, que ha prometido "ofrecer todas las explicaciones" a los madrileños para que sea "lo más sencillo y lo más fácil posible".

"No es una tasa de basuras que quiere el Ayuntamiento, no es una tasa de basuras que nosotros teníamos prevista. Es una tasa impuesta por una ley estatal que hemos hecho la cuantificación de la mejor forma que hemos entendido desde el punto de vista técnico, sin ninguna ayuda por parte del Ministerio de Hacienda, y que nosotros tenemos que girar a los madrileños por imperativo legal y que les va a llegar a lo largo de las próximas fechas", ha detallado.