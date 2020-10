Almeida insta a Sánchez a dejarse de "politiqués" y de tratar a la ciudadanía como a niños con los eufemismos

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dejar de tratar a la ciudadanía "como a niños" y a olvidarse de eufemismos y de lenguaje "politiqués" porque a los ciudadanos "hay que decirles la verdad en todo momento".

"Es obvio que lo que se produjo ayer con el estado de alarma es un toque de queda. Si la situación exige un toque de queda, y si el presidente del Gobierno entiende que la situación exige un toque de queda, tiene que tener la valentía de denominar a las cosas como son porque si no al final los ciudadanos tienen un problema, que les llegan mensajes confusos", ha declarado desde la estación de compostaje de Migas Calientes.

El regidor ha lamentado que en unas circunstancias como las actuales se empleen eufemismos a los que, "desgraciadamente", la población se ha acostumbrado, donde ha enmarcado las 'restricciones a la movilidad nocturna' en lugar de 'toque de queda'.

"A los ciudadanos hay que decirles la verdad, dar la cara. La utilización del lenguaje no tiene que ser retorcida por miedo a utilizar una determinada expresión", ha insistido el también portavoz del PP nacional.

Almeida ha hecho un llamamiento a los políticos para que dejen de "hablar en politiqués" y empleen "el lenguaje de la calle". "Y si (Sánchez) entiende que un toque de queda es la medida adecuada no hay que avergonzarse, no hay que utilizar eufemismos", ha remarcado.

"Estamos en una situación muy difícil, no tanto como en la primera ola pero con números muy altos, y no debemos de tratar a la ciudadanía como a niños y sí como adultos. Sólo a los niños se les da rodeos para decirles una cosa de forma diferente a lo que es pero los ciudadanos son adultos y merecen ser tratados como adultos. Que no hable con ellos en politiqués sino en el lenguaje que se utiliza en la calle aunque para eso hay que pisar la calle", ha lanzado.