Almeida invita a aspirantes de Policía a impugnar oposición si no están de acuerdo y remarca la autoridad del tribunal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en un centro deportivo de Carabanchel - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha invitado a los aspirantes de la Policía Municipal a impugnar la oposición si no están de acuerdo con la nota de corte y el reparto de plazos, para recordar que los baremos "corresponden al tribunal" y que "el equipo de Gobierno no puede meterse en esa cuestión porque es el tribunal quien tiene las competencias legalmente atribuidas".

Es la respuesta de Almeida desde el centro deportivo municipal Francisco Fernández Ochoa después de que el diario 'El Mundo' haya informado de que "decenas de aspirantes impugnan la nota de corte y el reparto de plazas" porque "no están de acuerdo con la ratio de 1,2 por vacante".

"No podemos ser nosotros los que le digamos al tribunal qué es lo que tienen que hacer o a quién tienen que aprobar o a quién tienen que suspender", ha respondido Almeida, que ha invitado a que "si algún aspirante entiende que la actuación del tribunal no se corresponde con las bases de la convocatoria tiene la capacidad de impugnarlo" que, en su opinión, "es lo que deberá hacer si entiende que no se corresponde con lo que prevé en las bases de la convocatoria".

Por su parte, el portavoz socialista de Seguridad y Emergencias, Enrique Rico, ha cargado contra un "sumatorio de escándalos" que afecta al Cuerpo y por lo que ha exigido la dimisión o el cese del director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez.

Asimismo, ha advertido de que, si la vicealcaldesa y delegada del ramo, Inma Sanz, continúa "mirando para otro lado", tendrá "consecuencias políticas" también para ella.