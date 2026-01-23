Almeida lamenta el cierre de Tipos Infames pero niega que Malasaña sea un "páramo cultural"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en la mesa redonda 'Turismo, ciudades y desarrollo. Diálogo entre líderes iberoamericanos', a 21 de enero de 2026, en Madrid (España). La mesa está moderada por la concejala delegada de Turismo, - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado este viernes el cierre de la librería Tipos Infames, pero ha negado que Malasaña sea un "páramo cultural".

"Han abierto librerías a lo largo de los últimos años se han establecido negocios que son perfectamente compatibles con la vida del barrio", ha defendido el regidor a preguntas de los periodistas tras participar en la inauguración del stand de la Comunidad de Madrid en Fitur, Feria de Madrid.

Este miércoles Tipos Infames anunciaba que a mediados de febrero cerrará sus puertas tras 15 años de actividad y vinculaba el fin de su actividad a "la gentrificación" de la ciudad.

Almeida ha instado a consultar los datos de las librerías instaladas en este céntrico barrio de la capital al tiempo que ha sacado pecho de la inversión de este Ayuntamiento en los distritos frente a las acusaciones de querer "expulsar" a los vecinos.

"Hemos ejecutado 850 millones de euros en los distritos, que es prácticamente un 35% más de lo que ejecutó el anterior Equipo de gobierno", ha resaltado el regidor, quien ha insistido en que su Gobierno "sí que apuesta por los barrios y por mejorar la vida de la gente".