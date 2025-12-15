Almeida lamenta que a Sánchez "le renta" gobernar pero a España "no le renta que gobierne la corrupción"

Archivo - (I-D) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado que al presidente, Pedro Sánchez, "le renta" gobernar pero a España "no le renta que gobierne la corrupción, que gobiernen aquellos que justifican los casos de acoso sexual como acoso laboral".

"Lo que nos renta es que haya elecciones y que podamos dar nuestra opinión", ha declarado desde el parque Manolito Gafotas, en Carabanchel, después de que ayer Sánchez admitiera que ante los casos de acoso sexual en el PSOE se pueden haber "cometido errores", pero para subrayar que "merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias", porque "a los españoles les renta este Gobierno".

Almeida desearía que Sánchez hubiera empleado su intervención de este lunes para anunciar una convocatoria de elecciones, "que es lo que la mayoría de españoles esperan". "No lo digo yo en tono subjetivo, yo creo que ahí están las encuestas, que ahí están los datos", ha señalado.

"¿QUÉ HACE ZAPATERO REUNIDO SIN COBERTURA CON UNA PERSONA INVESTIGADA POR LA JUSTICIA?"

También ha aprovechado para preguntar "qué hace un expresidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero) reunido en un lugar sin cobertura con una persona investigada por la justicia", en relación al caso Plus Ultra.

Almeida ha ido en la línea del secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha sugerido en su cuenta de la red X que la reunión que mantuvieron Zapatero y el empresario de Plus Ultra Julio Martínez, detenido la semana pasada por la Policía, pudo ser para un "soplo" y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo explique.

"¿A nadie le extraña ni nadie se escandaliza por que un expresidente del Gobierno actúe como un vulgar comisionista y, al mismo tiempo, se reúna en un lugar sin cobertura de móvil? Es una razón más para que los españoles podamos hablar porque queremos hablar alto y claro, no nos tenemos que esconder en lugares sin cobertura de móvil. Nosotros queremos hablar donde habla la democracia, que es en las urnas, mientras otros hablan en caseríos, en montes y en lugares donde la cobertura móvil no les puede localizar", ha condenado.

Almeida se ha preguntado "de qué estaría hablando José Luis Rodríguez Zapatero" y ha mostrado su convicción de que "algún día responderá ante la justicia".