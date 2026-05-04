Almeida lamenta "lo tristísimo" de que algunos sólo "trabajen para que el PP no tenga la mayoría absoluta"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado "lo tristísimo" que resulta que algunos sólo parece que "trabajen para que el PP no tenga la mayoría absoluta", unas declaraciones que ha hecho después de que el diario 'El Mundo' publicara una encuesta el pasado sábado en la que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, salvaría la mayoría absoluta, PSOE conseguiría ser segunda fuerza superando a Más Madrid y Vox crecería en tres diputados.

Desde la presentación de la programación de San Isidro, el alcalde ha recordado que en mayo de 2022, un año antes de las últimas elecciones, otra encuesta le daba que el PP sacaría en los comicios hasta 22 concejales cuando la realidad fue que obtuvo 29 y con ellos la mayoría absoluta.

Con esto ha sostenido que las encuestas son indicadores pero que, en todo caso, él sabe, "como todo el mundo, que el PP va a ganar claramente las elecciones de mayo de 2027 al ser capaces de convocar nuevamente una gran mayoría social". "Vamos a trabajar en este año para que esa mayoría sea lo más amplia posible", se ha comprometido.

"Hay otros que lo único que trabajan es para que el Partido Popular no tenga mayoría absoluta y tenga que depender de Vox con ese discurso que no sirve en Madrid acerca de la dependencia de la ultraderecha", ha señalado.

Cree que "debe ser muy triste trabajar no para ganar las elecciones sino para que otro partido no tenga la mayoría absoluta, debe ser tristísimo que a lo único que se aspire es a ser un partido bisagra pero no para formar gobierno sino para que otro no tenga mayoría absoluta".

En todo caso, y ya hablando abiertamente de Vox, el alcade ha mostrado su respeto hacia los problemas internos de la organización, para añadir que "en estos momentos es difícil saber exactamente en qué trabaja el grupo municipal de Vox".