Almeida se muestra favorable a confinamientos selectivos para controlar futuros brotes y pide mayores medidas en Barajas

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado favorable a poner en marcha confinamientos selectivos para controlar futuros brotes de coronavirus porque la vuelta a un confinamiento masivo como el vivido "puede ser dramático"

"Si se producen rebrotes, habrá que adoptar medidas eficaces, que sean adecuadas, que permitan aislar focos de contagios. No estamos en ese planteamiento porque todavía no se ha producido ninguna de esas características en Madrid pero es obvio que ir hacia un confinamiento masivo que suponga un parón económico puede ser dramático en las circunstancias que estamos viviendo. Frente a confinamientos masivos, hay que plantear y estudiar hacer algunos selectivos para controlar esos brotes. Es razonable pensar no volver a la situación anterior", ha dicho tras los actos del Patrón de la Policía Municipal de Madrid.

El primer edil matritense ha abogado por que las instituciones tomen medidas y hagan esfuerzos para luchar contra el coronavirus y para que Madrid "siga siendo segura". Por ello, ha vuelto a pedir al Gobierno de España que tome medidas "más fuertes y adicionales" a las ya puestas en marcha en el aeropuerto de Barajas.

"El Gobierno de España tiene que tomar la responsabilidad para evitar que en el primer punto de acceso a España, que es Barajas, no se puedan correr riesgos adicionales. Por tanto, la seguridad nos implica a todos los ciudadanos, pero también a las instituciones para evitar riesgos y Barajas en un riesgo claro", ha recalcado Almeida.