Almeida niega "guerra" en el PP madrileño y defiende que forma "buen tándem" con Ayuso

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este miércoles que exista una "guerra" en el PP madrileño, sí reconoce "opiniones diferentes sobre cómo organizar el partido", y ha defendido que forma "buen tándem" con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación durante su visita a Usera, un día después de su esperado reencuentro público con Ayuso después de que los dos hayan manifestado sus preferencias para presidir el PP de Madrid. Mientras que Martínez-Almeida ha hecho patente su voluntad de una tercera vía, Ayuso, que ya ha manifestado su voluntad de presidir el PP, quiere que el congreso se celebre cuanto antes.

Ha negado que se dé un "pulso" entre Ayuso y Almeida, y al ser requerido por la relación de amistad que mantienen, ha indicado que se le hace probar "cosas que es muy difícil probar". "Nos vemos ayer en la misa, nos damos un abrazo, estamos hablando... y se dice uy, no se llevan tan bien. Comimos en Sol hace diez días, y tampoco se llevan tan bien", ha explicado.

Ha puntualizado que cuando comió con Ayuso y le trasladó su opinión ni "volaron los cuchillos" ni se levantaron "airados". Considera Almeida que "lo importante" es que el partido funcione, y lo ve "fundamental para llevar a Casado a La Moncloa".

"Opino por mí, y si me dice si hay guerra en el PP regional, creo que no la hay. Si me dice hay opiniones diferentes sobre cómo organizar el partido? Sí", ha señalado el regidor, quien ha añadido que ello ya se ha dicho "en público y en privado".

Sobre la participación de Díaz Ayuso en el programa 'El Hormiguero', Almeida ha asegurado que la jefa del Ejecutivo madrileño "se mostró tal y como es". "Todos los que la conocemos, ya sabemos cómo es, una persona absolutamente normal, simpática, natural, y quienes no tienen la suerte de conocerla lo pudieron hacer. Le salió muy buen programa", ha concluido.