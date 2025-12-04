Almeida no cree las "lágrimas de cocodrilo" de Sánchez, que "se desenrolla como una alfombra" ante Puigdemont

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - CARLOS LUJAN - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se cree las "lágrimas de cocodrilo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es capaz de "desenrollarse como una alfombra" ante el líder de Junts, Carles Puigdemont, "a ver si le da un poquito más de oxígeno a esta legislatura".

Almeida ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que lamenta "profundamente como español la imagen de un presidente que tiene que hacer esa entrevista el otro día desenrollándose como una alfombra delante de Carles Puigdemont para ver si le da un poquito más de oxígeno a esta legislatura".

"Los españoles no nos merecemos un presidente del Gobierno que haga una enmienda a la totalidad de la tesis que había mantenido hasta ahora y que, sin embargo, aparezca con lágrimas de cocodrilo el otro día diciendo que efectivamente hay incumplimientos pero que él va a trabajar por resolver todo esto", ha cargado refiriéndose a "una escena que no se corresponde con lo que debe ser el gobierno de España ni se corresponde con la dignidad y el respeto" que merece la ciudadanía.

Almeida se ha preguntado si para Sánchez "es mejor darle la voz a los españoles que ser como una alfombra, desarrollarte como una alfombra delante de Puigdemont". "Los españoles no nos merecemos esta legislatura que hemos tenido y tenemos que tener ya de una vez por todas la capacidad de poder votar y poder elegir al próximo Gobierno de España", ha insistido, tras volver a cargar contra la "pamema" de "lágrimas delante de Puigdemont".

"LA PENÚLTIMA BURLA, QUE NO SABÍA QUIÉN ERA ÁBALOS"

Martínez-Almeida ha aprovechado para referirse a la "penúltima burla hacia los españoles, porque siempre habrá otra", de Sánchez cuando dice que "no tenía conocimiento personal de quién era José Luis Ábalos".

"Se recorre España con un coche durante un mes con José Luis Ábalos, sabe perfectamente lo que le gusta, dónde quiere parar, qué es lo que le gusta comer, qué es lo que le gusta cenar y dónde trasnocha. Salvo que pretendamos pensar que hablaban de los temas más elevados mientras estaban en el coche y que cuando Pedro Sánchez se bajaba del coche hablaban de otros temas menos elevados", ha ironizado.