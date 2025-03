Almeida no entiende que Madrid acoga "8 veces más migrantes que Cataluña", acusa de racista a Puigdemont y señala a Illa

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no entiende que la Comunidad tenga que acoger "ocho veces más inmigrantes que Cataluña", para pasar a acusar de "racista" a Carles Puigdemont Puigdemont y señalar al actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"La política de inmigración la ha dictado un prófugo de la justicia en Waterloo, que está más preocupado en materia de inmigración porque no le adelante en Cataluña Alianza Catalana, que eso sí que es la ultraderecha racista, más que por preservar la salud y la integridad de los inmigrantes", ha condenado Almeida desde Puente de Vallecas, donde ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al haber llegado a un acuerdo con Junsts "ha pactado precisamente con lo que él denomina la extrema derecha y con la extrema derecha que es racista".

Almeida ha dejado claro que "Madrid no se niega a acoger a inmigrantes" pero cuestionan la cifra. "¿Por qué tenemos que acoger ocho veces más inmigrantes que los que acoge Cataluña? ¿Por qué Madrid va a acoger el 18% de los menores y Cataluña menos del 1% de los menores inmigrantes?", se ha preguntado.

EL "RACISTA" PUIGDEMONT

Pedir explicaciones sobre esto no es racista, como se le ha imputado a Ayuso, sino "una cuestión de pura lógica y sentido común". "Por supuesto que Isabel Díaz Ayuso no es racista y quien negocia no acoger a inmigrantes, que es lo que ha hecho Puigdemont", lo es, un reproche que ha hecho extensible a la Generalitat de Cataluña.

"A ver si nos va a parecer que Salvador Illa aquí no se está enterando de nada cuando es el que se beneficia de la negociación de Junts y el que, estoy seguro, apoya esa negociación. ¿Quién es más racista? ¿El que quiere acoger a inmigrantes pero quiere un trato justo o el que se niega a acoger a inmigrantes y negocia para no tener que acoger a inmigrantes?", ha planteado.

El 'popular' se niega a "callar permanentemente ante lo que es esta ola de concesiones al chantaje que se está haciendo por Puigdemont para que Pedro Sánchez pueda continuar en la Moncloa".