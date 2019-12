Almeida no rechaza negociar presupuestos con Más Madrid, pero para ello les pide condenar el pacto con ERC

Publicado 11/12/2019 14:06:40 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que no rechaza negociar presupuestos con Más Madrid, pero para que tal cosa suceda les ha pedido condenar el pacto entre PSOE y ERC.

"No rechazamos negociar", ha manifestado el regidor tras la presentación del programa de Navidad, para pedir a continuación la condena de este pacto a Más Madrid. El alcalde ha contestado por carta a la portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, a su propuesta presupuestaria para que no tengan que pactar con Vox que dicho acuerdo estaría condicionado a que primero desautoricen públicamente "cualquier acuerdo de gobierno al que se pudiera llegar con partidos que defienden la comisión de delitos para obtener la independencia de una parte del territorio nacional".

Almeida entiende que las pretensiones de Más Madrid para apoyar los presupuestos eran "políticas". "Si su esquema de actuación es que no se puede blanquear a lo que ellos llaman la ultraderecha de Vox, yo tampoco estoy dispuesto a blanquear a la extrema izquierda, que con Más País pretende avalar un gobierno con ERC", ha lanzado.

Por ello, el regidor ha asegurado que no va a aceptar "ninguna lección" de con quién puede pactar o no, pues "el problema lo tiene la izquierda radical, que se atribuye una legitimidad moral". "Si el planteamiento de Más Madrid es que no se puede pactar con la ultraderecha, ellos pactan con quienes dieron un golpe el 1 de octubre, que no solo no se han arrepentido, sino que dicen que lo volverían a hacer", ha expresado.

"Que demuestren la pureza de sus ideales y renuncien a pactar con aquellos partidos que han dado un golpe de estado", ha concluido.