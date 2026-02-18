Almeida no tiene confirmación oficial de las fechas de la visita del Papa pero ya trabajan en ella

04 February 2026, Vatican, Vatican City: Pope Leo XIV speaks during his Wednesday General Audience at the Vatican. Photo: Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/dpa - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no tiene confirmación oficial de las fechas de la visita oficial que realizará el Papa León XVI a España pero ha asegurado desde la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la UPM que el Ayuntamiento ya está trabajando en ella.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, revelaba ayer al ser preguntado por la posibilidad de que el Papa viaje a España que las fechas que se barajan comprenden del 6 al 12 de junio. La visita aún ha sido confirmada por la Santa Sede, pero Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos previstos para el viaje.

"Madrid ya está trabajando en ello. Nosotros no tenemos confirmación oficial, porque no tenemos todavía la confirmación oficial y es aventurado poder decirlo. Eso no quiere decir que nosotros, que estamos acostumbrados a la organización de grandes eventos, no estemos ya trabajando en los posibles escenarios que se puedan producir como consecuencia de la visita del Papa", ha declarado.

Esa visita tendrá "la relevancia que merece para una ciudad como Madrid para una comunidad como la católica, que es fundamental y que forma parte de las raíces como historia".