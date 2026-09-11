Almeida no ve "ningún motivo" para retirar en 2027 la moratoria a los vehículos sin etiqueta de Madrid

Archivo - Un cartel en la Zona de Bajas Emisiones en el centro de la ciudad, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ve por el momento "ningún motivo" para que el Ayuntamiento no mantenga durante 2027 la autorización para circular por la capital a los vehículos sin distintivo ambiental domiciliados en la ciudad, a la vista de los actuales datos de calidad del aire.

"En este momento no hay ningún motivo para pensar que no se pueda mantener esa moratoria en el año 2027 con los datos que tenemos de calidad del aire", ha afirmado este viernes desde el Faro de la Moncloa al ser preguntado por la continuidad de la medida.

El permiso afecta a los vehículos de clasificación ambiental A domiciliados en Madrid, que pueden seguir circulando temporalmente por la ciudad durante 2026. La excepción no se aplica a los vehículos sin etiqueta procedentes de fuera de la capital, que mantienen restringido el acceso.

La nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible establece que el Ayuntamiento revisará cada año la circulación de estos vehículos en función del cumplimiento de los límites europeos de calidad del aire.

De este modo, si Madrid cierra 2026 dentro de los parámetros fijados por la normativa comunitaria, los vehículos sin distintivo domiciliados en la ciudad podrán continuar circulando durante todo 2027. Si se produjera algún incumplimiento, la Junta de Gobierno tendría que adoptar un acuerdo durante los dos primeros meses del año y fijar un periodo transitorio antes de suspender la autorización.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, cifró el pasado marzo en algo más de 10.000 los vehículos sin etiqueta que permanecían domiciliados en la capital. El Gobierno municipal ha defendido que su peso dentro del parque automovilístico es reducido y, por tanto, también lo es su impacto sobre la contaminación.

Almeida ha vinculado la posible continuidad de la medida con la evolución de los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) registrada durante los últimos años. Según los datos expuestos este viernes por el alcalde, 21 de las 24 estaciones de medición de Madrid se encuentran ya por debajo de los 20 microgramos por metro cúbico, el umbral establecido por la normativa europea para 2030.

El regidor ha recordado que Madrid cumplió por primera vez en 2022 los límites europeos de calidad del aire y ha defendido que la evolución ha continuado mejorando desde entonces.

"Los madrileños respiran la mejor calidad del aire que nunca se ha respirado en esta ciudad", ha sostenido Almeida, quien ha reivindicado los resultados de la estrategia Madrid 360 siete años después de su puesta en marcha.

EL PSOE PIDE DISCULPAS PARA QUIENES RENOVARON SU VEHÍCULO

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Giraldo ha ironizado con que la moratoria para los vehículos sin etiqueta "vuelve como el turrón por Navidad" y ha pedido explicaciones al alcalde por los cambios en el calendario de restricciones.

"Nos gustaría saber si Almeida va a pedir perdón a los miles de madrileños a los que engañó y que sí cumplieron adquiriendo un vehículo no contaminante", ha trasladado Giraldo en declaraciones remitidas a la prensa.

El socialista cuestiona así que el Ayuntamiento permita mantener la circulación de vehículos de clasificación ambiental A después de que otros propietarios renovasen sus automóviles para adaptarse a las restricciones previstas en un inicio.

La continuidad durante 2027 no requiere, según el sistema establecido por la ordenanza, una nueva moratoria general, sino que dependerá de la revisión anual de los datos de calidad del aire y de que Madrid mantenga el cumplimiento de los límites europeos al cierre de 2026.