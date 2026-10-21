Almeida no se verá con Milei, le parece muy bien que Ayuso le reciba y critica que Sánchez hable más de él que de España

El presidente de Argentina, Javier Milei, visita Madrid - David Canales/SOPA Images via ZU / DPA

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se verá con el presidente de Argentina, Javier Milei, en su visita a la capital, le "parece muy bien" que le reciba la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hable más del argentino que de los problemas de los españoles.

Tras asistir al Foro ABC, el primer edil se ha mostrado convencido de que Sánchez estará "muy feliz por la propaganda que le ha dado Javier Milei hoy", aunque ha recomendado al presidente que esté "más atento a los problemas de los españoles que a lo que dice" el argentino.

"Prefiere hablar de Javier Milei para no hablar de los problemas que tiene los españoles, para no hablar de la vivienda, para no hablar de cómo se llega a fin de mes, para no hablar de la cesta de la compra. Pedro Sánchez se siente más cómodo hablando con y de Milei que hablando con y de los españoles", ha resumido.

El alcalde no tiene previsto ver a Milei y le "parece muy bien que la presidenta de la Comunidad de Madrid reciba a un jefe de Estado que viene a España y que quiere ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid, como si quisiera ver al alcalde de Madrid".

El regidor ha defendido que "lo que hay que hacer es tener el debido respeto y cortesía institucional, que es lo que va a hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid". Por contra ha situado a Pedro Sánchez, de quien dice que "tiene una pulsión incontenible pensando que la visita de Milei le pueda reflotar en las encuestas, porque no está reflotando".

"La izquierda no está reflotando ni la izquierda se está movilizando en las encuestas. Nos llevan vendiendo esa película prácticamente desde que se convocaron las elecciones y, por tanto, aprovecha esta visita no en clave de España y españoles, sino en clave personal pero los españoles no se van a olvidar de que Sánchez habla más de Begoña Gómez y de Javier Milei que de los problemas de los españoles", ha vaticinado.