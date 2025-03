Almeida nunca se ha reído de víctimas de pandemia, sí de MM, "risibles" por transformarse en "una fuerza de camisetas"

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que nunca se ha reído de las víctimas de la pandemia, sí de Más Madrid, que son "risibles" porque han pasado de ser el primer partido de la ciudad en 2019 a convertirse en "una fuerza de camisetas".

Las palabras de Almeida desde la Junta de Hortaleza llegan 24 horas después del Pleno en el que los ediles de Más Madrid acudieron con una camiseta con el número el número de víctimas mortales en las residencias madrileñas en la primera ola de Covid. El equipo de Rita Maestre colgó en redes un vídeo en el que se podía ver al alcalde y a algunos concejales del PP riéndose del "marketing" de su partido.

"Nunca me he reído de las víctimas pero tampoco nunca he utilizado a las víctimas. Ni me río de las víctimas ni retuerzo el dolor de las víctimas. Es cierto que me reí pero me reí de un proyecto político que lo único que le queda es sacar una camiseta", algo que considera que "no es serio", ha aclarado el primer edil en un encuentro con la prensa.

Para Almeida "no es serio que lo único que se busque es la bronca política porque, si tanto le importa esa camiseta a Más Madrid, hace cinco años desgraciadamente de lo que sucedió en la pandemia pero durante estos cinco años no han traído esas camisetas". Ahora se la ponen porque "no tienen proyecto político para la ciudad de Madrid, está agotado su proyecto político, es un proyecto político declinante, en extinción".

Eso le ha llevado a recordar que Más Madrid fue la fuerza más votada en la ciudad no hace tanto, en 2019, pero está convencido de que si hoy se hiciese una encuesta los resultados demostrarían que los de Maestre estarían compitiendo con Vox "por ser la tercera o la cuarta fuerza política".

CAMISETAS "POR DESESPERACIÓN"

Almeida ha continuado afirmando que, "en su desesperación, decidieron ponerse esas camisetas pero no por honrar a la memoria de las víctimas sino por tratar de sacar un poco la cabeza y a ver si se consigue un titular".

"A mí nunca me pueden acusar de haberme reído de las víctimas, como nunca me podrán acusar de haber retorcido el dolor de las víctimas ni de aprovecharme de las víctimas. Si me acusan de si me río del proyecto político de Más Madrid lo digo alto y claro: sí, me río del proyecto político que supone Más Madrid en estos momentos porque pensar que la primera fuerza política en la ciudad en el año 2019 tiene como su propuesta para la ciudad en 2024 ponerse una camiseta en el Pleno para rascar un titular a mi juicio es risible", ha argumentado.

Almeida ha insistido en que en el vídeo colgado por Más Madrid en redes él habla de camisetas y chapas, "en ningún momento de las víctimas, por mucho que ellos lo quieran decir". "Como no tienen nada, como no son capaces de hacer oposición, como no tienen propuestas para los madrileños, su propuesta es sacar un vídeo a ver si manchan la imagen del alcalde diciendo que se ha reído de las víctimas porque eso lo único que rascaron ayer en el Pleno", ha continuado.

El alcalde ha terminado apuntando que su risa "es también la tristeza de los madrileños por ver que un proyecto político que en su momento fue la primera fuerza se ha transformado en una fuerza de camisetas".