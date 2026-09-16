Almeida ofrece "transparencia" sobre condiciones laborales en el Gran Premio de F1 y censura "doble rasero" de oposición

Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha replicado este miércoles a los partidos de la oposición que el Ayuntamiento ofrecerá "toda la transparencia" sobre las condiciones laborales de los trabajadores contratados durante el Gran Premio de Fórmula 1 pero ha cuestionado "el doble rasero" de PSOE y Más Madrid al no exigir las mismas explicaciones en el caso del circuito catalán de Montmeló o la Copa América en Barcelona, "sin duda la competición deportiva más lujosa, más exclusiva, más elitista y más VIP que hay en el mundo".

Así lo ha indicado el regidor de la capital en declaraciones a los medios en el Centro Municipal de Voluntariado después de que los partidos de la oposición en el Consistorio hayan reclamado una auditoría a Ifema de las contrataciones y la intervención de la Inspección de Trabajo.

"Nosotros no tenemos ningún problema en dar la información que quieran, que pidan toda la información que quieran, que pidan la información que ellos entiendan que es necesaria", ha indicado Almeida, que ha remarcado en el Consistorio son "transparentes".

No obstante, ha reclamado "coherencia" a estas formaciones y ha denunciado que la misma exigencia de explicaciones e información no se produzca por parte de "sus socios o su partido homólogo" en el caso de grandes eventos organizados en Barcelona como la Fórmula 1 en Montmeló o la Copa América de Vela.

"¿Van a pedir las condiciones económicas de patrocinio de dinero salido de los presupuestos que se da en Montmeló, van a pedir la auditoría de condiciones laborales de los que dan el catering o solo las van a pedir en Madrid? Porque en Madrid no tenemos ningún problema", se ha preguntado.

Así, el alcalde de la capital ha censurado el "doble rasero" y se ha preguntado por qué estas formaciones "no quieren que haya en Madrid" lo que les "da igual que haya en Cataluña". En el caso concreto de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, el primer edil ha censurado que hable de "explotación" de estos trabajadores y su formación apoye "un sistema de financiación en el cual les da 350 euros por cápita más a cada catalán que a ellos".