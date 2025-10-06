Almeida participa en Londres en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative para abordar los retos locales

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante Greencities Urban Intelligence & Smart Mobility en Espacio Urban Arena - Álex Zea - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa desde hoy y hasta el miércoles en Londres en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative para "afrontar con nuevas herramientas los retos locales, articular soluciones y ofrecer resultados", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Madrid ha sido seleccionada para formar parte de la clase inaugural de la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative, que tiene lugar este lunes. Almeida es uno de los 30 alcaldes y 60 responsables municipales de 17 países seleccionados como participantes.

El programa combina los conocimientos de la London School of Economics and Political Science y de la Hertie School de Berlín con la trayectoria de más de una década de trabajo de Bloomberg Philanthropies y todo "para reforzar la capacidad de los ayuntamientos en todo el mundo".

El programa proporcionará conocimientos para abordar los problemas, modernizar los servicios, reforzar las operaciones y mejorar la vida de los ciudadanos con el objetivo de avanzar en aquellas cuestiones que más les preocupan, desde la vivienda hasta el transporte y el futuro de los jóvenes.

"Mientras atienden los aspectos fundamentales, también deben mitigar los efectos del cambio climático, frenar la escasez de vivienda, gestionar el aumento de los costes y satisfacer las crecientes demandas de los residentes, además de enfrentarse a las complejas normativas del gobierno central y una burocracia lenta con presupuestos ajustados y una capacidad limitada", han explicado.

INNOVACIÓN PARA AFRONTAR LA FALTA DE RECURSOS

Según datos aportados, el 86% de los alcaldes encuestados por Eurocities afirman que su ciudad tendrá que innovar para superar la falta de recursos y cumplir sus prioridades, y dos tercios consideran que el liderazgo y el compromiso de los alcaldes y de los altos cargos municipales son los factores más importantes para lograrlo.

Entre los 30 regidores de la clase inaugural de la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative se encuentran el primer ministro, Nihad Uk de Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); Daniel Sazonov, de Helsinki (Finlandia); Stelios Angeloudis, de Tesalónica (Grecia); John Moran, de Limerick (Irlanda); Stefano Lo Russo, de Turín (Italia); Roelof Bleker, de Enschede (Países Bajos); Eirik Lae Solberg, de Oslo (Noruega); Aleksander Miszalski, de Cracovia (Polonia) o Ihor Sapozhko, de Brovary (Ucrania).