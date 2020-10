Almeida pide cumplir las restricciones pese al "cabreo" generado por la "confusión creada con las medidas"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este domingo a los madrileños que cumplan con las restricciones impuestas en la capital contra los contagios por coronavirus, pese a que es consciente del "cabreo" y del "desencanto" generado en la población por la "confusión de las medidas".

"La confusión creada con la implementación de las medidas hace que no tengamos la seguridad", ha expresado en una entrevista con Antena 3, recogida por Europa Press, donde ha reiterado que no está de acuerdo con la forma en la que se adoptaron las medidas. "No creo que se intervenga por parte de Sanidad sea la fórmula más adecuada", ha añadido.

Si bien ha reconocido que la capital tiene "datos preocupantes" en lo relativo al avance de la Covid-19, ha señalado que los contagios "están bajando", pero que "es importante seguir haciendo el esfuerzo pese al desgaste". En este punto ha aseverado que "la lucha continúa".

Para el regidor matritense, "hay que ver si las restricciones se acomodan a cada momento" así como analizar "el escenario en el que se producen". Ha defendido que el Gobierno regional de Madrid "entendía que los números bajaban con lo acordado", y ha criticado que "dar solo 48 horas para la implementación (de las medidas del BOE) ha generado confusión".

Al mismo tiempo, ha explicado que se desconoce el tiempo en el que estarán vigentes estas restricciones, ya que pese a que "todas las comunidades han fijado un plazo de 15 días, en este caso el Ministerio lo deja abierto por la concurrencia de esos tres requisitos", algo que ve cono "uno de esos defectos".