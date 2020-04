Almeida pide al Gobierno hacer "todos los esfuerzos para mejorar" el decreto que paraliza la movilidad

Pide que se considere personal prioritario a policías y guardias civiles para poder dotarlos con EPIs

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles al Gobierno de la Nación a llevar a cabo "todos los esfuerzos para mejorar" el decreto ley anunciado este pasado sábado que paraliza toda actividad no esencial.

"Ayer el vicepresidente Iglesias dijo que se habían cometido errores, que no había habido comunicación suficiente, pero no solo con PP, sino con otros partidos como el PNV. No se ha dictado este decreto con comunicación suficiente y consenso, y espero que el gobierno haga todos los esfuerzos pata mejorar", ha expresado en una entrevista con La Sexta recogida por Europa Press.

Entiende el regidor que "no se ha dictado en las condiciones razonables" este decreto, y asegura que "hasta que se tenga que convalidar se puede incorporar a todo el mundo", por lo que anima a "contar con la amplia mayoría de los que tienen que hacer propuestas y no únicamente en el ámbito sanitario, sino también en el económico".

También ha pedido que se considere personal prioritario a policías y guardias civiles para poder dotarlos con Equipos de Protección Individual (EPI). Por otra parte ha alabado el "coraje cívico ejemplar" de los madrileños en el cumplimiento de las medidas, y ha reiterado que las multas "ya están bajando".