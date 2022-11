Almeida pide a Irene Montero que dimita "sí o sí" y que no culpe de su "chapuza" al "facherío con toga"

Advierte de que las mujeres están ahora "más desprotegidas"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este jueves que las mujeres españolas están ahora "más desprotegidas" por la acción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con la Ley del 'solo sí es sí', y considera que "tiene que dimitir sí o sí" y no culpar de esta "chapuza" al "facherío con toga".

"Sí o sí Irene Montero tiene que dimitir. Si no, la tiene que cesar (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez, porque ha permitido que haya cinco agresores en la calle, nueve más beneficiados por rebaja de condena y muchos más que se verán beneficiados, y no hay excusas para no dimitir o para no cesarlas. Las mujeres en este momento están más desprotegidas por Irene Montero", ha lanzado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada en Barajas.

La unificación de los delitos de abuso y agresión en un solo tipo delictivo en la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como Ley de 'solo sí es sí', es el motivo por el que se han rebajado las penas a violadores a los que se están revisando sus condenas, según han explicado varias juristas a Europa Press.

Martínez-Almeida ha hecho hincapié en que Montero "estaba advertida y obvió las consecuencias que podría tener la ley del 'solo sí o sí'. No puede ser que haya cinco agresores sexuales que estén en la calle".

Por eso, cree que Sánchez "tiene que comparecer y explicar por qué permitió la tramitación de esta ley e impulsó su aprobación, y pedir disculpas a todas las españolas". "Hasta aquí llegan ya las bromas de este Gobierno con una negligencia inexcusable que puede acarrear la comisión de más delitos", ha reprochado.

Cree que "si Pedro Sánchez hubiera hecho un ejercicio, hubiera puesto pie en pared y le hubiera dicho que esa ley no se tramita". A continuación ha precisado que "esto no es una cuestión de Podemos, de sus extravagancias, sino una forma de entender su política" y ha reiterado que "hay cinco agresores en al calle que aumentan el peligro de las mujeres en España".

Por otra parte, ha reprochado que Montero "eche la culpa de los jueces machistas. A renglón seguido ha preguntado si "jueces machistas los hay también en Podemos", ya que "Juan Pedro Yllanes ha ratificado punto por punto que esta ley es una chapuza". "¿Forma parte de ese facherío con toga?, ¿Le van a tildar de juez facha, carca y machista?", ha lanzado.