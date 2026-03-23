Almeida pide a Maroto que no ponga "zancadillas" con Abroñigal porque será "la operación de reequilibrio más ambiciosa"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, durante el coloquio ‘Ellas preguntan’, en la sede de Artículo 14, a 23 de febrero de 2026, en Madrid (España). Almeida ha protagonizado el primer coloquio de este formato organizado por Artículo 14. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, "que no ponga excusas" ni "zancadillas" en Abroñigal porque será "la operación de reequilibrio más ambiciosa" de la ciudad y "una gran oportunidad de futuro que tiene el sur".

Desde El Cañaveral, el primer edil ha contestado a la socialista, que en rueda de prensa ha reclamado que antes del Abroñigal el equipo de Gobierno debería estar planteando el desmantelamiento del Scalextric de Puente de Vallecas.

"Le pido que no ponga excusas, por favor, porque la Estrategia del Sur, y especialmente Abroñigal, es la gran oportunidad de futuro que tiene el sur. Y que si no quiere colaborar simplemente que se aparte pero que, por favor, lo que no puede hacer es impedir el desarrollo del sur", ha trasladado a la prensa.

El regidor ha destacado la "obvia" relación que tiene Maroto con el Gobierno de España, imprescindible para esta operación, y lo que debe hacer es aprovecharla para sacar adelante Abroñigal, que ha definido como "Madrid Norte pero en el sur, la operación de reequilibrio más ambiciosa".

Almeida le ha pedido a Maroto que "empuje" Abroñigal y que muestre si está dispuesta "a ir codo con codo, no con el equipo de Gobierno que también, sino con los vecinos del sur de Madrid, porque es imprescindible".

"Es la forma que tenemos de darle futuro al sur de la ciudad de Madrid y, al margen de las zancadillas de Reyes Maroto, los vecinos del sur saben que vamos a seguir trabajando por que Abroñigal sea una realidad", se ha comprometido.

"NO ES UN SCALEXTRIC, ES LA M-30"

Respecto al Scalextric, Almeida ha replicado que no lo es sino "la M-30", por lo que ha exigido a la portavoz del PSOE que "no engañe a los vecinos del sur". "Yo solo le haría una pregunta a Reyes Maroto, ¿qué hacemos con los 200.000 vehículos que todos los días utilizan la M-30 en ese punto? ¿Los hacemos que circulen por Vallecas? ¿Quiere que vayan por la avenida de la Albufera? ¿Quiere que vayan por San Diego? ¿Quieren que vayan por la avenida de Buenos Aires? ¿Por dónde quieren que vayan esos 200.000 vehículos?", ha preguntado.

El equipo de Gobierno está "pendiente de cerrar definitivamente el proyecto de reforma de la zona que permita mejorar las condiciones de espacio público, las condiciones estéticas y también desde el punto de vista de los ruidos procedentes de la M-30".

"Nosotros lo que no vamos a hacer es engañar a los vallecanos. No les vamos a decir que es un Scalextric cuando es la M-30, no les vamos a decir que hay 200.000 vehículos que tendrían que pasar por las calles de Puente de Vallecas y lo que sí vamos a hacer es ponernos manos a la obra para dignificar todo aquel espacio público, para hacer una operación de mejora, para hacer una operación también desde el punto de vista del ruido y para mejorar todas las condiciones de ese entorno", se ha comprometido.