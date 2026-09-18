Almeida pide poner "en su justa dimensión" la compra del ático: "Todas las administraciones compran inmuebles"

1118281.1.260.149.20260918135454 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes poner "en su justa dimensión" la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid, a través de Planifica Madrid, y ha recordado que "todas las administraciones compran y venden inmuebles".

"Es la primera vez, yo creo, que la compra de un inmueble por parte de una administración genera una polémica y una controversia que lleva ya 50 días", ha afirmado ante los medios de comunicación desde la Junta Municipal de Tetuán.

Sus palabras se producen después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya apuntado a una "mafia del Estado" contra ella por la polémica del ático y haya insistido en que "jamás" quiso comprarse una casa, algo que ha calificado de "memez".

Almeida ha sostenido que ya se conocen "todos los detalles" de la operación, que se ha producido ya una comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, y que el Gobierno regional ha respondido a "innumerables cuestiones" ante los medios de comunicación.

"Todas las administraciones compran y venden inmuebles, todas, y estoy seguro de que hay administraciones que los han comprado de formas que, sin lugar a dudas, pueden ser más polémicas y controvertidas que este ático", ha defendido.

El regidor considera que Madrid tiene problemas "más graves" que afrontar que "si se compra o no se compra un inmueble por parte de la Comunidad de Madrid". "Creo que para un tema de estas características se han dado más explicaciones que para temas mucho más gordos que han pasado en España y sobre los cuales los responsables correspondientes no han querido dar la cara", ha aseverado.

Como ya hizo en anteriores intervenciones, Almeida ha vuelto a recurrir a la metáfora del "chicle" para dar por zanjado el asunto. "Podemos seguir hablando de esto, que el chicle no da más de sí", ha señalado.

El alcalde ha apuntado además directamente al secretario general del PSOE-M, Óscar López, a quien ve "nervioso" ante las elecciones autonómicas de 2027. "Los madrileños le van a dar su verdadera opinión y ya veremos dónde le colocan, que yo creo que no va a ser ni jefe de la oposición en la Asamblea de Madrid", ha pronosticado.

DEFIENDE QUE EL USO PRINCIPAL ERA DE OFICINAS

Almeida también ha asegurado que la memoria sobre el inmueble deja clara la finalidad de la operación. "El uso principal, obviamente, es el de oficinas que se pretendía en este caso para poder prestar un servicio a la presidenta", ha afirmado, antes de insistir en que no ve "mucho más recorrido" a la polémica.

La Comunidad de Madrid hizo públicas más de 200 páginas de documentación sobre el inmueble después de la comparecencia del consejero Miguel Ángel García Martín en la Asamblea. La memoria de arrendamiento plantea disponer de un inmueble institucional de carácter residencial con una zona de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades.