Almeida pide a los Reyes "la Champions del Atleti" en el bus navideño de la EMT que recogerá cartas a niños hasta el 29

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación del bus de la Navidad de la EMT, en la Plaza de Cibeles, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha entregado su carta a los Reyes Magos en el buzón del autobús de la Navidad de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que estará hasta el 29 de diciembre en la Plaza de Cibeles, y en la que ha pedido que "el Atlético de Madrid gane la Champions".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios este martes, acompañado por el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, y el director gerente de la empresa municipal, Alfonso Sánchez, donde ha añadido que este año "ha sido bueno" y los Reyes Magos son los únicos que pueden hacer "magia" para traer la Champions al Atleti.

Desde hace dos semanas, el personal de EMT Madrid distribuye cartas en las marquesinas de todos los distritos de la ciudad para que los niños puedan escribir sus mensajes a los Reyes, y las puedan entregar en el Buzón Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, habilitado en el interior del autobús.

Los niños podrán depositarlas de 11 a 14 horas y de 15 a 20 horas todos los días, menos los festivos 24 y 25 de diciembre. "A este autobús de la Navidad vamos todos a poder traer nuestra carta, nuestros deseos, que es lo que queremos que nos traigan los Reyes en esa mágica noche del 5 al 6 de enero", ha destacado el primer edil.

Al hilo, ha recordado que en la misma Plaza de Cibeles donde está ubicado el autobús de la Navidad la noche del 5 de enero recibirán a los Reyes Magos, y ha añadido que es "cuando más brilla la Navidad en la ciudad de Madrid porque es cuando más brilla la ilusión, la noche más ilusionante del año".

Por último, el regidor ha asegurado que los Reyes Magos van a recoger "todas las cartas de este autobús de la Navidad" que el año pasado fue visitado por unas 2.500 personas.

En paralelo a esta acción especial, EMT Madrid y Ayuntamiento también están llevando a cabo una campaña publicitaria para felicitar las fiestas a los madrileños y, a la vez, recordar "los diferentes servicios que la empresa presta a la ciudadanía gracias a su red de líneas de autobús y la gestión del servicio de bicimad".

La campaña 'Donde para tu bus, empieza tu navidad' tiene también "una finalidad divulgativa", que fomenta "el uso del transporte público en Navidad, en una época de alto tráfico debido a los desplazamientos privados".