Almeida pregunta a Maestre si es "una dramática moderna que está gentrificando" Carabanchel: "Es usted un fondo buitre"

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, si es "una dramática moderna que está gentrificando" Carabanchel, para añadir que ella, junto con el Gobierno central, no es más que "un fondo buitre para los madrileños".

En un tenso Pleno de Cibeles, Almeida ha acusado a Maestre de ser "indistinguible de Pedro Sánchez, de Koldo, de Ábalos y de Cerdán" y ha sostenido que ahora "se les ha caído la bandera de los fondos buitre porque el gran fondo buitre en España en estos momentos es el Gobierno de España".

"Pactan un sistema de financiación que hace que la Generalitat de Cataluña reciba todo lo que aporta y le están robando al resto de españoles, así que no vuelva a hablar de solidaridad, de redistribución de la riqueza, de la necesidad de ayudar a los más vulnerables cuando usted le está diciendo a la Generalitat de Cataluña, la comunidad más rica, que no tiene que aportar absolutamente al resto de los españoles", ha contraatacado.

De ahí ha pasado a acusar a Maestre de que con su mudanza a su nuevo barrio, donde "dobla la renta per cápita", es el puro ejemplo de la gentrificación porque "al doblar la renta per cápita sube el precio de la vivienda y los precios en ese barrio". "Pregúntese a quién ha expulsado usted de ese barrio y a qué comercio le va a afectar", ha espetado a Maestre después de recordar que el Sindicato de Inquilinas "hizo un paseo de la gentrificación de Carabanchel y dijo que el problema son las personas dramáticamente modernas que han decidido vivir en ese barrio".

"¿Es usted dramáticamente moderna, señora Maestre? Se le han caído todas las banderas, pero sobre todo, es usted un fondo buitre para los madrileños con ese sistema de financiación", ha concluido.