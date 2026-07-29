Almeida se pregunta si Sánchez "prepara el terreno" para García Ortiz o su hermano tras el indulto de Laura Borràs

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una visita a El Hervidero de Mercamadrid, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). Almeida ha visitado El Hervidero, el nuevo Centro de Conocimiento e Innovación de Mercamadrid, para conocer de p - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado si tras el indulto parcial a la expresidenta de Junts Laura Borràs el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "preparando el terreno" para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz o para su hermano, David Sánchez.

"Yo recuerdo que el presidente del Gobierno dijo que no iba a conceder nunca un indulto por corrupción y nos ha vuelto a mentir, lo cual a nadie le extraña en la España en la que vivimos", ha declarado desde Mercamadrid.

El Consejo de Ministros aprobaba este martes el indulto parcial a Laura Borràs por el que se le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años. Según ha expresado el Ministerio, el indulto se concede en los términos planteados por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fue el que condenó a Borràs, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".

"Él dijo claramente que no iba a haber indultos a políticos por temas de corrupción y obviamente aquí hubo un tema de malversación de caudales públicos. La pregunta que todos nos hacemos es si está preparando el terreno para otros indultos. Yo creo que es algo que todos, legítimamente, conociendo al personaje, nos tenemos que plantear", ha declarado Almeida contra Sánchez.

El alcalde se ha preguntado "hasta qué punto no estará planteando un indulto al fiscal general del Estado, hasta qué punto no puede estar planteando un indulto a su hermano o a todos los condenados por el caso de Badajoz". "No hablemos ya de lo que pudiera pasar en su caso con su mujer, aunque yo creo que para ese momento ya no será presidente del Gobierno", ha apostillado.

Martínez-Almeida ha continuado planteando si, después de Laura Borràs, "no está allanando el camino para indultar a los suyos", algo "especialmente grave" cuando "el PSOE formaba parte de la organización criminal de Leire Díez y de Santos Cerdán porque, de las declaraciones ayer en sede judicial, no cabe ninguna duda de que sin la cooperación necesaria del PSOE como organización es imposible que tanto Leire como Santos Cerdán, y en su caso Pedro Sánchez, pudieran haber montado la cloaca y esa organización que lo que pretendía intimidar a todo aquel que investigara tanto al presidente como a la familia y al entorno del presidente".