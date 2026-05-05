Almeida, "preocupado por seguridad", exige a Martín que trabaje ante "aumento de agresiones por arma blanca y sexuales"

Archivo - Cámaras de seguridad dotadas con inteligencia artificial, instaladas en el parque de Pradolongo, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). El alcalde, acompañado de la vicealcaldesa y la concejala de la localidad, así como por mandos de la Poli - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado que está "preocupado por la seguridad ciudadana", para exigir al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se centre en la ciudad y en la región y que se ponga a trabajar ante el "aumento de agresiones por arma blanca y sexuales".

Almeida ha espetado a Francisco Martín que se olvide tanto de él como de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y que se centre en su trabajo por la seguridad de los madrileños porque el Ayuntamiento "hace lo que puede" pero en ningún caso puede suplir a la Policía Nacional.

Las declaraciones de Almeida en el parque del Retiro se han producido horas después de la detención de un hombre como presunto autor del homicidio de un joven de 20 años, que ha recibido una puñalada mortal en el tórax a primera hora de la mañana en el parque Paraíso, en San Blas-Canillejas.

Allí el Consistorio está "trabajando para poder instalar las cámaras de seguridad". "Yo le pido al delegado del Gobierno que trabaje para poner Policía Nacional porque la Municipal no puede soportar el trabajo de la Nacional. Esto es una cuestión de seguridad ciudadana", ha reclamado.

"Lo llevamos diciendo muchos meses y el delegado del gobierno no nos hace caso. El aumento de las agresiones por arma blanca en Madrid es muy preocupante, igual que el aumento de las agresiones sexuales. Y yo no le he escuchado al delegado del Gobierno decir una sola palabra sobre esto", ha condenado, después de asegurar que en la ciudad están "muy preocupados por la seguridad ciudadana".

Almeida ha reclamado a Martín que "tome definitivamente cartas en el asunto". "Tiene que olvidarse de Ayuso, tiene que olvidarse de Almeida y tiene que centrarse en lo que a los madrileños les preocupa, que es la seguridad y lo que está pasando en sus parques y en sus calles. Y es un dato evidente el aumento que hay de agresiones por arma blanca, con desgraciadamente un nuevo asesinato en la ciudad de Madrid", ha insistido.

"Nosotros hacemos lo que podemos pero lo que no podemos es suplir a la Policía Nacional y en este caso el delegado del Gobierno tiene que asumir que su competencia y que ya está bien, que tiene que tomar medidas y que no puede estar hablando todo el día de Ayuso y de Almeida y no de sus competencias", ha remarcado.