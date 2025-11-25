Almeida se ratifica y recuerda a Maroto que el último que amenazó con demanda fue Cerdán: "Espero que no siga su camino"

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz (2i), el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (1i), y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (1d), durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha ratificado en sus palabras y ha recordado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que la última persona que le "intentó amedrentar y acallar sobre la corrupción del PSOE y amenazó con una querella se llama Santos Cerdán", para espetarle que espera "que no siga el mismo camino" que el exsecretario de Organización socialista.

Reyes Maroto ha lanzado un ultimátum al alcalde, a quien ha advertido que "no va a permitir" que se le acuse "falsamente" de corrupción. "La próxima vez que me acuse falsamente de corrupción nos veremos en los tribunales", ha afirmado desde los pasillos del Pleno de Cibeles.

Ha sido en declaraciones en la prensa después de que Almeida, espetase a Maroto en el Pleno que no hay nadie como ella "en términos de suciedad" y que está rodeada de "corrupción esférica", que está por todos lados, una contestación a la petición que le ha hecho la edil para "que no saque el comodín de Bildu y no siga con una mentira como el caserío", algo que no ha podido ser y que ha acabado con la edil saliendo del salón de plenos "harta" del regidor por sus constantes acusaciones.

"Se lo digo a Reyes Maroto: me ratifico en todas y cada una de las palabras que he dicho en la sesión plenaria y, por tanto, que no espere a la siguiente vez, que se vaya ya a los tribunales", ha animado a la socialista.

Será en los tribunales donde Almeida le pedirá a Maroto que "envíe la relación de todos los whatsapps que se ha cruzado con Víctor de Aldama, que diga si es cierto que le pidió a Aldama ser candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid".

"Le pediré delante del juez que nos cuente los detalles del viaje a San Petersburgo. Le diré al señor juez que nos explique por qué la trama de hidrocarburos se reunió en la sede del ministerio de la que ya era titular. Y además le pediré que nos explique qué es ese viaje a Georgia y por qué se necesitaba un empujón de Reyes Maroto para sacar un determinado asunto", ha enumerado.

"ESTOY DESEANDO QUE ME LLEVE A LOS TRIBUNALES"

"Estoy deseando que me lleve a los tribunales para decirle que ni me va a amedrentar, ni me va a intimidar, ni va a conseguir que deje de denunciar su corrupción y, al mismo tiempo, que nos explique sus relaciones con Aldama, con Koldo, con Ábalos y con Santos Cerdán, hasta el último detalle, que nos explique los viajes que hizo con la trama y por qué la trama entendía que era una persona útil para pegar un empujón", ha asegurado.

Para Almeida, "Maroto lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a convertir el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en un lodazal, lleno de barro, de crispación y de enfrentamiento". "Lo siento profundamente, no es la imagen que tenemos que dar, pero hay una persona que desde el comienzo de la legislatura decidió que esto no iba de ideas, que no iba de proyectos sino de enfrentamiento, de confrontación y de crispación", ha lamentado.

El alcalde ha insistido en que le resulta "extraño" que Maroto decida esperarse a una próxima vez para ir a los tribunales si siente que se le falta a su honor y dignidad. De ahí ha pasado a enviarle un mensaje, con Cerdán como protagonista. "La última persona que me intimidó, que me intentó amedrentar y me amenazó con una querella por hablar de la corrupción del PSOE se llama Santos Cerdán. Esperemos que Reyes Maroto no siga el mismo camino que Santos Cerdán", ha ironizado. "Empiezo a pensar que no hay tantas diferencias, por cierto, entre Santos Cerdán y Reyes Maroto", ha concluido.