Almeida reclama la dimisión de Ábalos porque ha generado una "crisis diplomática" y "ha mentido a los españoles"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, debe dimitir al generar una "crisis diplomática" y "haber mentido a los españoles" sobre su encuentro con la vicepresidenta del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, el regidor madrileño ha dicho que es "increíble lo de Ábalos" y la instado a explicar por qué fue al aeropuerto para este encuentro, porque a su juicio el ministro "no ignoraba" que la vicepresidenta del Ejecutivo de Nicolás Maduro iba en ese avión.

A su vez, ha detallado que Ábalos lejos de solucionar un incidente diplomático ha creado una "crisis" y ha recalcado que el ministro ha dado "hasta cinco versiones" del encuentro sin conseguir salir del "embrollo". "¿Por qué fue y a qué fue José Luis Ábalos?, se ha cuestionado el alcalde de Madrid.

SÁNCHEZ HIZO UN FEO A GUAIDÓ

Por otro lado, Almeida ha aseverado que es "inobjetable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hizo un feo" este fin de semana al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, al no recibirle durante su visita a Europa cuando lo "normal" hubiera sido establecer una reunión.

Preguntado por el hecho de que Guaidó no haya vertido críticas al presidente del Gobierno por no reunirse con él, Almeida ha comentado que el dirigente venezolano es "mucho más elegante que Sánchez" y que "entendió que no era lo procedente juzgar o no por qué no le recibió".

En relación a la propuesta aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona de compartir la cocapitalidad de España, el alcalde de Madrid ha dicho que el voto emitido por el PP de la ciudad condal favorable a ello va en una línea "más conceptua quizás" que de aplicar la cocapitalidad.

"Nosotros estamos de acuerdo de cualquier elemento que sirva para reforzar los vínculos entre Madrid y Barcelona, y para reforzar ese proyecto común que es España, nosotros siembre lo veremos bien. Esto no alcanza la cocapitalidad de España, que además habría que modificar la Constitución", ha desgranado Almeida.

También ha dicho que la capitalidad "no es solo un honor o privilegio" sino también una "responsabilidad" hacia un proyecto común que es España. Por tanto, ello implica "aceptar" a "todo el que piensa diferente" y que quieren desplegar un proyecto de vida dentro del marco constitucional.

¿De verdad las autoridades catalanas responden a ese modelo? ¿Todo lo que ha sucedido en los últimos años en la Presidencia de Generalitat de Cataluña o la Alcaldía de Barcelona responde a ese modelo de respetar al que piensa diferente, de no intentar imponer un determinado modelo de pensamiento, de no jalear las algaradas independentistas cuando no la violencia callejera que se ha producido? Ese es el problema de las autoridades catalanas para asumir la cocapitalidad, no es solo un honor, también una responsabilidad".