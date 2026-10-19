Almeida reclama la eliminación de la tasa de reposición en Policía ante una reforma de financiación local que no llega

Jose Luis Martinez-Almeida, Mayor of Madrid, attends during the Open de España 2026 presented by Madrid, R4 Final, golf tournament of DP World Tour at Club de Campo Villa de Madrid on October 11, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado la eliminación de la tasa de reposición en Policía Municipal, entre otras demandas, ante una reforma de la financiación local que no llega.

"Es una profunda injusticia que se hable del sistema de financiación autonómica pero no se hable del sistema de financiación loca, porque todo el mundo sabe que, a pesar de ser las administraciones que menos dinero público gestionamos, cada vez los ciudadanos nos piden más y cada vez tenemos más competencias. Es una una profunda injusticia que se hable solo del sistema de financiación autonómica y no del local", ha remarcado tras la apertura del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Almeida ha recordado que en la constitución de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en esta legislatura dijo que era imprescindible abordar el sistema de financiación local junto con la autonómica.

"La entonces ministra del ramo, Isabel Rodríguez, hoy ministra de Vivienda, dijo que eso era imperativo, que tenía toda la razón y que por supuesto se iba a abordar la reforma del sistema de financiación local. Tres años y medio después no tenemos ni una sola noticia de este Gobierno en la reforma. Se ha intentado una reforma del sistema de financiación autonómica pero del local no nos ha dicho ni una sola palabra en tres años y medio", ha rechazado.

Almeida ha pedido como cuestión urgente la eliminación de la tasa de reposición de Policía Municipal y que, además, no se le haga amortizar deuda, por 450 millones de euros este año, "que hubieran ido destinados directamente a políticas de vivienda". "No sé por qué el Gobierno de Pedro Sánchez no me dejó destinar 450 millones de euros a políticas de vivienda porque me obligó a amortizar anticipadamente deuda. Eso también es financiación local", ha apostillado.