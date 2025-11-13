Almeida reclama para Madrid el título de "una de las capitales mundiales del deporte" días antes del desembarco de NFL

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado para Madrid el título de "una de las grandes capitales mundiales del deporte" días antes del desembarco del partido de la NFL - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado para Madrid el título de "una de las grandes capitales mundiales del deporte" días antes del desembarco del partido de la NFL, que este domingo enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a los Miami Dolphins con los Washington Commanders.

Almeida ha participa en la inauguración del 10º Sports Medicine Global Summit, un encuentro médico que reúne a profesionales de más de una veintena de países entre médicos, fisioterapeutas, nutricionistas y especialistas de clubes europeos y norteamericanos con motivo de la llegada de la NFL a España.

"Somos una de esas ciudades en las que no solo pasan cosas en todos los ámbitos sino especialmente en el ámbito deportivo. Esta semana tenemos una buena prueba de ello con el partido de la NFL que se va a celebrar aquí entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Tenemos una prueba porque la Fórmula 1 vuelve el año que viene, por primera vez 40 años después. Tenemos tres grandísimos equipos de fútbol", ha enumerado desde el Bernabéu.

Y si Madrid está entre "las grandes capitales mundiales del deporte" es porque tiene también "un inmenso talento, que ha nacido aqu o que ha nacido fuera", con la medicina deportiva como ejemplo. En este punto ha querido desmentir que la medicina deportiva se acote a deportistas de alto rendimiento profesional.

"Los logros y los avances que se alcanzan en el ámbito de la medicina deportiva alcanzan a cualquier persona que formamos parte de la sociedad, incluso a aquellos que no practican deporte, siendo una de las formas y hábitos más saludables que podemos practicar en nuestra vida", ha sostenido.

También ha subrayado que gracias a los avances en medicina deportiva "se han producido vueltas que jamás se hubieran pensado", como por ejemplo, la de Marc Márquez, que de nuevo logró ser campeón mundial de MotoGP.