Almeida reclama proceso democrático en Venezuela y carga contra Sánchez por no tener actitud firme contra "un dictador"

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que la captura de Nicolás Maduro es "una buena noticia" porque supone "un dictador menos en el mundo", reclamando un proceso democrático en Vanezuela y criticando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya tenido una "actitud firme" contra "un dictador".

En declaraciones a los medios, ha subrayado que su reacción sobre lo sucedido es de "alegría, no de felicidad", al considerar que la misma "no es completa" si no va acompañada de un proceso democrático en el que "los venezolanos tengan el protagonismo para decidir libremente su futuro".

En este sentido, ha recordado que en julio de 2023 los venezolanos "expresaron mayoritariamente su respaldo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela", destacando también el papel de María Corina Machado, a la que ha calificado como "una figura extraordinaria" y "un faro de esperanza no solo para Venezuela, sino para el mundo en la lucha por la democracia y los derechos".

El alcalde ha insistido en que, aunque celebra la salida de Maduro, la continuación del proceso debe basarse "en la democracia y en la voluntad libremente expresada por los venezolanos". A su juicio, Maduro no solo fue "la cabeza de un cártel de narcotráfico", sino también "un usurpador" que "desconoció la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano" y "despojó a Venezuela de la democracia".

"Despojó a Edmundo González Urrutia de su condición de presidente legítimo de Venezuela, que ha mantenido o que ha obligado a María Corina Machado a esconderse y sin embargo, que se haya escondido físicamente, no quiere decir que no haya sido un faro de esperanza, no solo para Venezuela, sino para el mundo en la lucha por la democracia", ha destacado.

CRÍTICAS A SÁNCHEZ Asimismo, ha cargado también contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar "incompatible" condenar la actuación de Estados Unidos y, al mismo tiempo, no haber mantenido una posición firme contra Maduro.

"A mí me gustaría de Sánchez la misma rotundidad que ha utilizado para condenar la actuación de Estados Unidos la hubiera utilizado para condenar a Maduro cuando usurpó el poder en Venezuela. Está muy bien ser duro con Estados Unidos si uno considera como Sánchez que no hizo las cosas bien pero hubiera estado también igual de bien, en mi opinión, que hubiera condenado a Maduro y que hubiera mantenido una actitud firme frente a un dictador", ha aseverado.

Pese a ello, según Almeida, "lo único que ha hecho es dar largas a la democracia en Venezuela y apoyar por tanto que Maduro siguiera en el poder". "Y a mí me parece incompatible, sinceramente, condenar lo que ha hecho Estados Unidos y al mismo tiempo apoyar que Nicolás Maduro fuera y siguiera siendo presidente de Venezuela. Presidente no, usurpador del poder en Venezuela", ha espetado, recalcando que "la contradicción no está en la postura del Partido Popular, sino en Pedro Sánchez".

"ESPAÑA, LIBRE PARA MANIFESTARSE"

Sobre la manifestación celebrada este domingo frente a la Embajada de Estados Unidos contra la intervención del país norteamericano, Almeida ha señalado que "a diferencia de Venezuela, en España hay libertad de manifestación y ha reconocido el derecho de los ciudadanos a hacerlo.

No obstante, ha asegurado que él no habría acudido a dicha concentración y ha marcado distancias con los convocantes. "Son los mismos que apoyaron a Maduro los que se manifestaron ayer frente a la Embajada de Estados Unidos", ha dicho.

Al hilo, ha añadido que, si se hubieran manifestado durante años frente a la Embajada de Venezuela para denunciar la dictadura, "a lo mejor tendrían cierta legitimidad". "Viven en una democracia y tienen todo el derecho a manifestarse, pero en esa compañía yo no hubiera querido estar", ha concluido.