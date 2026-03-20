Almeida reclama a Sánchez la "dignidad" para convocar elecciones y dice que para guerra la suya interna con "'Restar'"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con trabajadores de Madrid Calle 30 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la "dignidad" para convocar elecciones y le ha espetado que para guerra la suya interna con "'Restar'", en referencia a Sumar y la marcha inicialmente de varios integrantes de esta formación del Consejo de Ministros extraordinario celebrado hoy, con la guerra en Irán y sus consecuencias como telón de fondo.

Desde Madrid Calle 30, el alcalde ha vuelto a pedir a Sánchez que convoque elecciones "por dignidad". "Es la guerra de Sánchez lo que está pasando, tiene que tener la dignidad de convocar elecciones, de no tomar el pelo a los españoles y no presenta los presupuestos no porque hay una guerra en Irán sino porque no los iba a presentar nunca", ha espetado.

"Pensemos si los españoles nos merecemos que esto esté sucediendo, si los españoles que todos los días se levantan, trabajan, sacan adelante sus vidas de verdad tienen que aguantar esta situación", ha terminado.