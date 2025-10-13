Almeida reclamará en Bruselas más protagonismo financiero de las ciudades en la UE y mecanismos directos de comunicación

BRUSELAS/MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamará en Bruselas más protagonismo financiero de las ciudades en la Unión Europea y mecanismos directos de comunicación.

Desde Bruselas, donde el primer edil madrileño recogerá el premio European Heritage Award/Europa Nostra Award 2025 concedido a la restauración de la Puerta de Alcalá, y desde donde mañana participará en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades para trasladar estos dos mensajes en un momento en el que se está discutiendo el marco financiero plurianual.

"Es necesario aumentar el protagonismo financiero de las ciudades en el marco de la Unión Europea y, en segundo término, es imprescindible que desde las instituciones europeas se establezcan mecanismos de comunicación directa con las ciudades", ha alegado.

Almeida ha definido a las ciudades como "una realidad imparable, con cada vez más protagonismo, mayor población siendo determinantes para acometer y lograr los grandes objetivos que ha planteado a Unión Europea".

Eso se traducirá en una demanda para conseguir "un incremento sustancial de los fondos dirigidos directamente a las ciudades", unido a esa necesidad de contar con "un protagonismo directo con las instituciones", sin que esto suponga "sustituir ni a los gobiernos nacionales ni a los gobiernos autonómicos".

"Pero sí queremos dejar claro que las ciudades tenemos que tener ese protagonismo porque en estos momentos más del 50% de la población en Europa vive en ciudades y aproximadamente en el año 2050 será un 75%", ha cifrado, después de recordar que Madrid es "la segunda capital de la Unión Europea en población y sin lugar a dudas, una de las ciudades de moda".

PREMIO A LA RESTAURACIÓN DE LA PUERTA DE ALCALÁ

Martínez-Almeida recogerá este lunes en Bruselas el premio European Heritage Award/Europa Nostra Award 2025 concedido a la restauración de la Puerta de Alcalá.

El European Heritage Award es el máximo reconocimiento que otorgan la Comisión Europea y Europa Nostra para destacar los proyectos más sobresalientes en materia de conservación del patrimonio, según el Ayuntamiento.

La restauración de la Puerta de Alcalá arrancó en 2022. La intervención ha sido valorada como "un nuevo referente europeo en materia de transparencia, investigación y compromiso ciudadano". En la actuación participaron más de un centenar de especialistas entre restauradores, arquitectos, ingenieros, historiadores, canteros, herreros y escultores, que emplearon herramientas tradicionales y tecnología punta, desde escáneres láser 3D hasta estudios de laboratorio de materiales.

"Es un premio que la ciudad de Madrid nos recibía desde hacía 25 años. Es quizás el monumento más emblemático que tenemos en la ciudad", ha sostenido el primer edil madrileño, después de destacar la "restauración a fondo de la Puerta de Alcalá, que desde hacía 30 años prácticamente no se habían hecho labores de conservación".

Ahora "luce en todo su esplendor y además es reconocido ese esplendor en Europa". Como muestra ese Premio Europa Nostra del que sentirse "orgullosos" por reconocerse "como una de las grandes obras de restauración".