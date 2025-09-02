Almeida recomienda a su homónimo y al de Ayuso en ciclismo que tomen nota de "cómo ser buenos compañeros de equipo"

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado a su homónimo en ciclismo, Joao Almeida, y al de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, Juan Ayuso, que tomen nota de la política y "de cómo ser buenos compañeros de equipo".

El regidor se ha referido desde Orcasitas a los disensos manifestados públicamente en la Vuelta Ciclista a España por parte de Joao Almeida y Juan Ayuso, ambos del equipo UAE Emirates. "Quizás Almeida y Ayuso (en el ciclismo) deberían tomar nota de Almeida y Ayuso en la política", ha bromeado.

Cree el alcalde que estos dos deportistas podían tener de ejemplo a la política y aprender de "cómo ser buenos compañeros de equipo".