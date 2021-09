Almeida reconoce diferencias con Vox pero se niega a "estigmatizarlo como pretende el Gobierno"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este viernes que mantiene diferencias con Vox, en aspectos como la violencia de género o la inmigración, pero que ello es algo que no le lleva a "estigmatizar" a la formación como, ha apuntado, "pretende el Gobierno".

"En Madrid no he ocultado mis diferencias con Vox, como el ámbito de la violencia de género, pero no voy a estigmatizar a Vox, como se pretende desde el Gobierno", ha manifestado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha puesto en valor que "España ha sido ejemplo de integración".

Sobre la denuncia falsa del joven de Malasaña, Martínez-Almeida ha señalado que "hay delitos de odio en una ciudad tan compleja de 3,3 millones, pero no hay un incremento sustancial y menos por señalar a opciones políticas".

El primer edil madrileño ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presida las comisiones de delitos de odio "cuando los hechos sean ciertos". "Cuando se asesina a Samuel en Coruña no anuncia que va a presidir esta comisión, cuando en Barcelona le saltan la boca a una persona, tampoco", ha afeado a continuación.

Considera que, estos días, "en España se ha percibido que ha habido cierto interés de utilización partidista por ser Madrid". Así, ha vuelto a incidir en que "si ha tomado la decisión de presidir una comisión, que la presida siempre".