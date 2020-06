Almeida reconoce que es “francamente complicado” testar a todo Madrid pero estudian “diversas alternativas”

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este jueves que es "francamente complicado" testar a todos los habitantes de la capital, más de 3 millones, pero el gobierno municipal, ha indicado, "está estudiando diversas alternativas".

"Siendo conscientes de la importancia, es extraordinariamente importante que nos permita realizar test no solo a trabajadores del Ayuntamiento", ha manifestado durante la rueda de prensa telemática ofrecida con posterioridad a la Junta de Gobierno de la ciudad.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, señaló sobre los estudios serológicos en ayuntamientos que no tiene mayor "inconveniente" en que se realicen pero ha agregado que "no tiene sentido que testen a toda la población" y ha aconsejado que "no "malgasten" recursos.

Sí los ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Torrejón, estudio serológico que concluyó ayer, y en el que han participado más de 100.000 residentes de la localidad (sobre una población de unos 130.000 habitantes).

Martínez-Almeida ha manifestado en diversas ocasiones que no tiene previsto realizarse el test de Covid-19. "Soy asintomático y no lo necesito, sobre todo cuando la población en general no tiene acceso y el Gobierno lo ha desaconsejado", señaló en la pasada Junta de Gobierno.