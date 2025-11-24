Almeida reconoce que si políticos no pueden llegar a declaración de mínimos por el 25N es que no están "a la altura"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside el acto institucional con el que el Ayuntamiento de Madrid conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que si los grupos políticos no pueden alcanzar mañana martes en el Pleno una declaración institucional "de mínimos" por el 25N, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, demostrarán que no están "a altura de las mujeres ni a la altura del conjunto de los madrileños".

Desde el acto institucional por el 25N, celebrado en CentroCentro, el primer edil ha hecho "autocrítica". "Si después de lo que nos ha dicho la vicepresidenta del Consejo de Mujeres, si después de lo que nos ha contado un policía municipal en ejercicio, si después del testimonio valiente, desgarrador, estremecedor de Verónica (Moreno), sobrina de una mujer que fue asesinada, los grupos municipales no somos capaces de hacer una declaración institucional de mínimos, es que no estamos a la altura de las mujeres ni a la altura del conjunto de los madrileños", ha reconocido.

Almeida ha abogado por "salvar las legítimas diferencias, las diferentes visiones" para alcanzar "una declaración institucional de mínimos que suponga una escenificación de compromiso". "Si no se consigue es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo y no estamos cumpliendo con nuestra obligación principal, que es la de estar a la altura de las mujeres", ha reconocido.

UN "FRACASO"

Ya con la prensa, el alcalde ha calificado de "fracaso de la política" que no se haya podido consensuar por ahora una declaración institucional "de mínimos", aunque cree que todavía hay tiempo, con "una oportunidad en el Pleno" de este martes.

"Somos el único grupo municipal que ha presentado una declaración con motivo del 25 de noviembre. Es una declaración perfectamente asumible. Los grupos de la izquierda, por cierto, no han presentado declaración este año, que a mí me extraña porque todos los años hacen proposición con motivo del 25N y me gustaría saber y que nos explicaran cuál es el motivo", ha trasladado a los periodistas.

La "oportunidad" se manifiesta en forma de moción firmada por el Grupo Municipal Popular, "perfectamente asumible y que cualquier grupo municipal puede votar". "En una cuestión como esta, en la que desgraciadamente hay 38 mujeres que han sido asesinadas a lo largo de este año en España, ¿de verdad que no vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo mínimo?", se ha preguntado.

No alcanzarlo supone "un fracaso de la política". "Luego, cuando nos preguntemos por qué la sociedad no confía en los políticos o por qué tenemos el descrédito que tenemos desde la política en estos momentos, que lo miremos aquí porque este es un motivo claro", ha reflexionado.