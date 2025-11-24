Más Madrid y PSOE cargan contra el PP por "romper consensos" de cara al 25N

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han cargado este lunes contra el PP por "romper consensos" de cara al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sin una declaración institucional en el Pleno de Cibeles.

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Carlos Izquierdo, ha señalado que "no ha habido intención" de presentar ninguna declaración institucional por parte de los grupos políticos de la oposición. "Nosotros siempre estamos dispuestos y siempre hemos llegado a consensos", ha apuntado el 'popular'.

Del mismo modo, ha mostrado su "sorpresa" por la ausencia de proposiciones, tanto por parte de Más Madrid como de PSOE ante la conmemoración del 25N y lo ha achacado a los "casos" que rodean a ambos partidos.

"No la llevan porque el PSOE no puede hablar por el problema de dejar a las mujeres desprotegidas con las luchas de maltrato y luego la multitud de casos de abusos sexuales en el seno del partido que le impiden hablar de ello. A Más Madrid le pasa algo similar. Ellos son los culpables de la ley del 'Solo sí es sí', donde más de mil declaradores sexuales y pederastas han salido a la calle, también libertad, y además se han conocido casos como el de Errejón", ha explicado Izquierdo en rueda de prensa.

En este sentido, ha subrayado que el PP sí que vuelve a "mostrar su apoyo" y "su lealtad" a las mujeres madrileñas presentado una proposición "para que sepan que no están solas".

PSOE CREE QUE ES "UN FRACASO DE LA DEMOCRACIA"

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha señalado que llegar al 25N sin una declaración institucional es "un fracaso de la democracia" en algo que "debería unir" a todos los grupos.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida haya "quitado la palabra" a los grupos políticos en el acto institucional con el que el Ayuntamiento de Madrid conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Es algo que ha decidido de forma unánime el Gobierno de Almeida, no es una imposición de Vox, por lo tanto, si hoy no estamos, como digo, alcanzando acuerdos que sin duda mandaría un mensaje de conciencia a las mujeres madrileñas, no solo es por culpa de los negacionistas de Vox, sino también del PP, que abraza a la ultraderecha", ha explicado.

Sobre la ausencia de proposiciones a la que ha hecho referencia el PP, Maroto ha defendido que el 25N estará presente en temas que llevarán los socialistas como el "desmantelamiento" de los Espacios de Igualdad", la Estrategia de Igualdad entre Hombres y Mujeres que Ayuntamiento ha elaborado "sin escucha activa" o el refuerzo de la red de violencia contra las víctimas.

MÁS MADRID APUNTA A QUE EL CONSENSO ESTÁ "ROTO"

Igualmente, el portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha cargado contra el Gobierno de Almeida por "silenciar" a la oposición en el acto institucional por el 25N y convertirlo en un acto "partidista" y no una vía "para mostrar lo que debería ser un consenso, que lamentablemente en los últimos años se ha roto".

"Cuando vemos que es el Partido Popular el que asume este tipo de actitudes, nos damos cuenta de que la colonización ideológica del Partido Popular por parte de Vox es un proceso que está teniendo lugar en nuestro país y que lleva por una pendiente que rompe cualquier consenso que se está estableciendo", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado a un aumento del "cuestionamiento abierto" hacia la violencia de género a escala mundial. "Ojalá no estuviéramos viendo esta agenda reaccionaria, esta agenda del retroceso que está empezando a lanzar discursos peligrosísimos que plantean que las mujeres tienen que volver a los roles tradicionales de género en los que nunca deberían haber salido", ha expuesto.

Dice Rubiño que PP está "en medio" y "oscilando" hacia Vox, a veces "socio" y otras "competidor". "Porque lo que estamos viendo en estos años es un PP que para intentar ganarle la partida a Vox está comprando sus mensajes", ha explicado, "por el miedo de una competición electoral".

En este sentido, ha subrayado que "intentar aparentar normalidad" tras la ruptura del "consenso" entre fuerzas políticas --"al que se había tardado años en llegar"-- es hacer "un flaco favor" al feminismo y a la igualdad.