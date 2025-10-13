Almeida reconoce que el voto en Pleno condujo a "confusión" sobre el aborto porque parecían asumir argumentario de Vox

BRUSELAS/MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que el voto sobre el aborto en el último Pleno ordinario condujo a "confusión" porque parecía, erróneamente, que el PP "estaba asumiendo el argumentario de Vox en relación con una categoría científica que verdaderamente no existe", el supuesto síndrome del post-aborto.

Martínez-Almeida incluso ha reconocido que la postura manifestada por su partido en el último Pleno ordinario a través de sus votos "no se identificó debidamente". "Y cuando uno vota y no se identifica debidamente con la postura que uno quiere, lo que tiene que hacer es, simplemente, decírselo, transmitir el mensaje adecuado. Eso es lo que voy a tener ocasión de hacer en este Pleno extraordinario", ha avanzado.

Desde Bruselas, donde recogerá el premio European Heritage Award/Europa Nostra Award 2025 concedido a la restauración de la Puerta de Alcalá, y desde donde participa en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, el primer ha reafirmado que el Pleno extraordinario solicitado por la izquierda "se va a celebrar", como "está previsto en el Reglamento del Ayuntamiento de Madrid".

Almeida destacado que en el Pleno extraordinario podrá explicar cuál es la postura de su partido, lejos tanto de una izquierda "a la que las mujeres le importan tanto como la Ley del Sólo Sí es Sí', como de Vox, formación a la que lo unico que le interesa es "superar al PP".

"Además a mí me produce alegría poder explicar claramente, delante de los representantes de todos los madrileños, cuál es nuestra posición, una posición que no es la de una izquierda a la que las mujeres le importan lo mismo que la ley del Sólo Sí es Sí ni un Vox que está en un discurso en estos momentos que lo único que le interesa es tratar de superar al PP, cuando no lo va a conseguir", ha trasladado el alcalde.

Almeida ha defendido que el PP es el único partido que tiene "un discurso claro y coherente con las mujeres". La del PP "no es la postura de aquellos que se quieren aprovechar de las mujeres, que las patrimonializan, que consideran que las mujeres son un instrumento de lucha en un momento en que sus perspectivas electorales son muy menores, a pesar de lo que diga Tezanos".

También le ha enviado un mensaje a Vox. "Tenemos una posición propia, por mucho que les moleste", ha lanzado, después de insistir en que lo que pretende su partido es informar pero dejando claro que "a ninguna mujer se le va a obligar a recibir ninguna información".

"UNA CATEGORÍA CIENTÍFICA QUE VERDADERAMENTE NO EXISTE"

"Creo que lo que conduce a equívoco y confusión por nuestra parte, y, además lo asumo y lo dije desde el primer momento, es que parece que estábamos asumiendo el argumentario de Vox en relación con una categoría científica que verdaderamente no existe", ha remarcado el alcalde.

Por eso el Pleno es "la oportunidad" que se le presenta para "dar explicaciones a las madrileñas, que son las principales afectadas, y decirles claramente que la única finalidad era mejorar los canales de información, no obligar a ninguna mujer a recibir esa información".

Martínez-Almeida ha asegurado que nunca le ha "acobardado dar la cara". "Los madrileños saben que siempre que he tenido que dar una explicación he ido de cara y no he tenido ningún problema en hacerlo, y por eso para mí el Pleno extraordinario no es ni una dificultad, no es un momento de tensión, aunque sospecho que la izquierda lo que pretende es tratar de decir que estamos en dificultades, mientras otras van a decir que estamos acomplejados", ha replicado.

Almeida ha insistido en que será "una oportunidad" para que el PP explique algo que es consciente que vino cargado de "confusión" con el voto en el Pleno de septiembre pareciendo "aceptar un argumentario, que no una finalidad, como era proporcionar más información".