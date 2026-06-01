Almeida recuerda la modificación legal en la que trabaja la Comunidad para compatibilizar los conciertos en el Bernabéu

Archivo - La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España). La artista estadounidense Taylor Swift actúa hoy y mañana, 30 de mayo, en el nuevo Estadio Santiago Ber - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado la modificación legal en la que trabaja la Comunidad para subrayar que el Ayuntamiento trabaja, dentro de sus competencias, para que los conciertos del estadio Santiago Bernabéu se puedan celebrar garantizando el descanso vecinal.

"El Ayuntamiento en lo que siempre ha trabajado y en lo que se seguirá trabajando es que desde el punto de vista de nuestras competencias se puedan celebrar conciertos y que el descanso y el bienestar esté garantizado", ha indicado desde la plaza de Colón.

Eso sólo será posible si se conjugan "condiciones de movilidad, dado que los vecinos se quejaron considerablemente, condiciones de seguridad con la Policía Municipal y la limpieza que hay que acometer cuando se produce un gran concierto". "El Ayuntamiento ha estado desde siempre en la solución", ha manifestado.