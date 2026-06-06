Almeida regala al Papa León XIV una edición especial de la obra 'A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid'

Almeida regala al Papa León XIV un ejemplar especial de la obra 'A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid' - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha regalado al Papa León XIV un ejemplar especial de la obra 'A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su Antigüedad, Nobleza y Grandeza', escrita por Jerónimo de la Quintana en 1629 y considerada uno de los grandes testimonios históricos sobre la capital.

La pieza ha sido realizada por la Imprenta Municipal-Artes del Libro, institución que desde hace siglos conserva y difunde algunos de los principales oficios vinculados al patrimonio bibliográfico y editorial madrileño, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Para esta ocasión, el Taller de Encuadernación Artística ha desarrollado una encuadernación singular inspirada en la tradición libraria del Estado Vaticano, concebida expresamente para la entrega al santo padre.

"La visita de su santidad León XIV constituye un acontecimiento de especial significado para Madrid. Este libro, que recoge la memoria de nuestra ciudad a lo largo de los siglos, quiere ser también un símbolo de nuestro respeto y cercanía al santo padre, así como del reconocimiento a los valores de diálogo, encuentro, fe y esperanza que representa para millones de personas en todo el mundo", ha señalado Almeida.

Además, el Pontífice y su comitiva han recibido del Ayuntamiento un rosario y 30 decenarios, junto con un libro de acuarelas con edificios y monumentos icónicos de Madrid, que han sido elaborados a mano por personas con discapacidad intelectual usuarias de la Fundación Götze.

El rosario y los decenarios se han realizado durante un mes y medio de trabajo en el taller de cerámica de la institución. Asimismo, el papa León XIV podrá degustar las pastas de almendra elaboradas por las doce monjas agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa Isabel, en Atocha.

Los dulces están dedicados a San Alonso de Orozco, el religioso agustino que fundó el primer convento de las agustinas recoletas en Madrid, en 1589, y que fue beatificado por el papa León XIII y canonizado por Juan Pablo II.

UNA OBRA LIGADA A LA HISTORIA DE MADRID

El libro 'A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su Antigüedad, Nobleza y Grandeza' corresponde a la edición publicada por el Ayuntamiento de Madrid en 1954 bajo la dirección de Eulogio Varela Hervías, entonces director de la Hemeroteca Municipal, por encargo del conde de Mayalde.

Aquella edición fue estampada mediante tipos móviles en la Imprenta Municipal y constituye uno de los proyectos editoriales más destacados impulsados por el Consistorio para recuperar y difundir el patrimonio histórico madrileño.

La obra original, publicada en 1629, es uno de los relatos más completos sobre los orígenes, la evolución y la relevancia histórica de Madrid como Villa y Corte. El ejemplar ha sido cosido artesanalmente en hilo y encuadernado en chagrín blanco, color asociado al Estado Vaticano y habitual en las encuadernaciones de representación realizadas para la Santa Sede.

La decoración exterior, estampada en pan de oro, incorpora un marco de inspiración barroca elaborado con hierros históricos conservados por la Imprenta Municipal y un grabado en bronce realizado por Olivares, uno de los más destacados grabadores españoles del siglo XX. Los planos interiores incluyen guardas especiales decoradas con motivos ornamentales dorados y materiales seleccionados específicamente para garantizar la conservación de la obra.

La Imprenta Municipal-Artes del Libro es la institución municipal encargada tradicionalmente de realizar las encuadernaciones artísticas destinadas a los regalos protocolarios del Consistorio.