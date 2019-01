Almeida reitera su "gran aprecio" a Andrea Levy e indica que las listas se conformarán "a mediados de abril"

Publicado 18/01/2019 12:26:00 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a mostrar este viernes su "gran aprecio" a la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, pero ha añadido que las listas para las elecciones de mayo se conformarán "a mediados de abril".

Esta misma jornada, Levy, preguntada por la posibilidad de ir de 'número2' en las listas del PP para Cibeles ha asegurado que se entiende "perfectamente" con Almeida pese a que la formación no piensa ahora ni en "listas, ni en candidaturas".

Misma tónica ha seguido el 'popular' desde que se acrecentaran los rumores de que Levy entrara en la lista. En rueda de prensa ante los medios de comunicación, Almeida ha asegurado hoy que debe centrarse en el proyecto que ofrecerá a los madrileños y en las "alternativas para esta legislatura perdida".

"No es el momento de hablar de nombres; tengo gran aprecio por Levy, pero los madrileños no nos piden que hablemos de nombres como hace la izquierda, sino de soluciones", ha apuntado a continuación. Y es que, Almeida ha asegurado que no piensa ahora mismo "en los nombres, en la sillas, en los juegos de tronos, sino en dar soluciones".

A continuación ha recordado que la dirección nacional "se volcó con el Grupo, pero especialmente Andrea Levy mostró su apoyo, ya lo hizo en aquel acto en el que queríamos evitar la foto de Carmena y tres golpistas".

Por último, Martínez-Almeida ha puesto en valor que Levy haya estado en "prácticamente los 21 distritos de la capital" haciendo "una labor muy importante".