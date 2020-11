Almeida reprocha a Celaá que "no permita elegir centro" cuando "ella decidió llevar a sus hijas a uno concertado"

"Nadie entiende que la segunda lengua más hablada en el mundo no tenga carácter vehicular en la cuna de esa lengua", asegura

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado este viernes a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que "no permita a los españoles elegir centro educativo para sus hijos" cuando ella pudo hacerlo y "decidió llevar a sus hijas a uno concertado, y ella estuvo en uno privado".

Así lo ha manifestado el también regidor de la capital durante la presentación de las obras del Nudo Norte, y donde ha añadido que "el PP no está contra la ley Celaá" sino que está "por la libertad de educación, por respetar los derechos de los padres".

"Si la ministra fue a un colegio privado, y llevó a uno concertado a sus hijas, ¿por qué no permite que los españoles tenga la misma libertad de elección que ella? Si tuvo esa capacidad de decisión y la libertad, que decidió que ella quería llevar a sus hijas a un centro concertado, es necesario que los españoles perciban que somos coherentes, y que no nos permitimos lo que no permitimos a los demás", ha aseverado a continuación.

Y es que, los 'populares' entienden que "no es una buena ley" al nacer "de la falta de consenso", más aún cuando tras la pandemia, "el mejor futuro de los españoles pasa por reforzar el sistema educativo". Además, ha hecho hincapié en que "nadie entiende que la segunda lengua más hablada en el mundo, no tenga carácter vehicular en la cuna de esa lengua".

Por ello, ha recordado, la formación presentará un recurso de inconstitucionalidad, ya que "es una cuestión de estado que afecta a los españoles", por lo que "no se puede pactar con los partidos que no quieren al Estado".