Almeida reprocha al delegado del Gobierno que no ofrezca ningún plan específico ante el aumento de las armas blancas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), acompañado por el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González (i), y el concejal de Barajas, Juan Peña (d), atiende a los medios - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que no ofrezca ningún plan específico ante el aumento tanto de agresiones sexuales como de agresiones por armas blancas, con el último caso esta madrugada en el distrito de Ciudad Lineal.

Desde Barajas, el alcalde ha recordado que viene tiempo reclamando "medidas urgentes por las armas blancas y por el aumento de agresiones sexuales en la ciudad de Madrid". "Y no tenemos ninguna noticia al respecto del delegado del Gobierno, ningún plan específico", ha lamentado.

Por eso le ha vuelto a decir al delegado "que se deje de batallas políticas y que se centre en garantizar la seguridad de los madrileños". "Y garantizar la seguridad de los madrileños es que el aumento y la proliferación de las armas blancas se tiene que combatir desde la Policía y desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pero también con normativa que endurezca los requisitos de acceso a las armas blancas. Se lo hemos pedido, se lo hemos reclamado, no nos está haciendo caso", ha subrayado.

Madrid, en todo caso, es "una ciudad segura", como atestiguan los datos, pero "no puede ser que ante fenómenos que están incrementándose, como las armas blancas, se haga mutis por el foro por parte del delegado del Gobierno, que no asume su responsabilidad".

Insta así a Martín a que "intensifique la presencia de Policía en las calles y, por otro, que le diga al Gobierno de España que hay que endurecer la normativa en materia de armas blancas".