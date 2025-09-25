Almeida reprocha al PSOE que acuse al juez de 'maniobrar' cuando "el jurado popular lo introdujo Felipe González"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ofrece declaraciones a la prensa tras presidir el acto de nombramiento de los 134 agentes de la Policía Municipal - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado al PSOE que estén tratando de descalificar al juez del caso Begoña Gómez, insinuando que el jurado popular es una "maniobra" suya, cuando lo introdujeron los socialistas "hace 30 años en un gobierno de Felipe González".

En un desayuno informativo protagonizado por la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, el regidor ha instado al PSOE a "respetar las decisiones de los jueces", para recordarles que el delito de malversación de caudales públicos, uno de los que se le imputa a la esposa del presidente del Gobierno, "se juzga por el tribunal del jurado popular".

"Y si no les gusta el jurado han tenido 30 años para tratar de quitarlo desde que lo aprobaron con el Gobierno de Felipe González", ha lanzado. Almeida ha subrayado que hace tres décadas el PSOE calificaba este jurado como "un gran avance de la democracia y del Estado de Derecho".