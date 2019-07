Almeida reprocha a Sánchez hacer "electoralismo barato con Madrid Central" y avisa de que él no "guiará" al Ayuntamiento

Publicado 23/07/2019 13:18:19 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado este martes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que haga "electoralismo barato a cuenta de Madrid Central", y le ha avisado de que no será él quien "guíe" la labor del Consistorio de la capital.

Así se ha manifestado el regidor, desde Vicálvaro, después de que Sánchez afirmara ayer en la primera sesión del debate de investidura que "nadie va a parar Madrid Central".

Ante estas palabras, Almeida ha recomendado no tomar "en serio" a Sánchez, pues considera que "no es una persona de fiar". "No iba a pactar con Podemos, y pacta con Podemos; no iba a pactar con independentistas, y lo hace; no iba a permitir la utilización de real decreto ley, y nunca se han usado tantos", ha manifestado a continuación.

De "sorprendente" ha calificado el alcalde que dedicara Sánchez "más tiempo a hablar de Madrid Central que de Cataluña", algo que denota, a su juicio, que "trata de huir de los temas verdaderamente serios que afectan a la gobernabilidad del país para hacer electoralismo barato".

Y es que, según Almeida, las palabras de Sánchez sobre Madrid Central responden a su "interés", ya que "si mañana si le conviniera a su interés, podría decir que elimina Madrid Central". "No es quien va a guiar las acciones de este equipo de Gobierno. No nos vamos a guiar por Pedro Sánchez, sino por el interés de los ciudadanos", ha advertido a continuación.

Sobre la posibilidad de recurrir la suspensión de la moratoria, Martínez-Almeida ha indicado que los servicios jurídicos continúan estudiando esta posibilidad, pero ha remarcado que han acatado las resoluciones judiciales, que la moratoria no está en vigor, y que "aún" no se ha tomado una decisión sobre la medida.