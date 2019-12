Almeida, sobre residuos de la Mancomunidad: "Habrá que ver si el vertedero de Toledo puede ser de 3 meses o más"

Publicado 17/12/2019 14:22:04 CET

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento cumplirá "con sus responsabilidades", pero que "habrá que ver si el vertedero de Toledo puede ser de tres meses o más" después de conocerse que hay contactos entre la Mancomunidad del Este con Castilla La-Mancha para los residuos del vertedero de Alcalá de Henares.

"Si el acuerdo con Toledo se confirma, habría que ver. Porque si se puede ir a Toledo durante un plazo de tres meses, podría incluso reabrir las negociaciones con la Comunidad de Madrid para verificar todos los condicionantes para que pueda venir a Valdemingómez. Aún así no hemos dado una respuesta definitiva, sabemos que el plazo se acaba el 27 de diciembre y por eso estamos trabajando intensamente en esta cuestión. También habrá que ver si el vertedero de Toledo puede ser de tres meses o de más de tres meses", ha manifestado el regidor ante la prensa una vez ha finalizado la presentación de la reforma de las Torres Colón.

Almeida ha asegurado que continúan los contactos entre el Gobierno municipal y la Consejería de Medio Ambiente así como con la Mancomunidad del Este. En este punto ha pedido que "técnicamente se justifique que no hay otra alternativa a Valdemingómez al margen de una alternativa temporal de tres meses, que parece ser que se ha tomado en Toledo para poder tomar una decisión definitiva".

Sobre la negativa de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha acoger los residuos, Almeida ha señalado que "no es una cuestión de convencer o no a la vicealcaldesa sobre este tema", sino que se trata de "una cuestión sobre evitar un problema sanitario que se puede dar en la Comunidad como consecuencia de que no se pueda proceder al tratamiento de esos residuos".

Ha recordado que son "prácticamente 700 toneladas al día que no tienen un destino y que Valdemingómez tiene la capacidad técnica de acoger". "De todas formas lo que sí tengo que decir es que el PP mantiene una línea coherente en este aspecto, la misma versión; el PSOE no y por otra parte el vicepresidente, Ignacio Aguado, también ha hecho declaraciones en las que mantiene y afirma que espera que se pueda llegar a un acuerdo", ha aseverado a continuación.

Por ello, el regidor matritense ha incidido en que "si Madrid tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad, Madrid hará un ejercicio de responsabilidad bajo los condicionantes que ha puesto". "No podemos permitir una emergencia sanitaria porque Madrid no se puede entender sin la Comunidad, y la Comunidad sin Madrid", ha apuntado.