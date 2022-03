Almeida responde a Villacís: "No se puede utilizar la crisis política del PP para decir que ha habido algo" de espionaje

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este miércoles a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que "no se puede utilizar la gestión de la crisis política del PP para decir que ha habido algo" sobre el presunto espionaje con fondos de las arcas municipales a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Cuando se dice que ha habido dimisiones en el PP, creo que no conviene confundir la crisis política que sufre un partido con que eso determine la presunción de culpabilidad. No se puede invertir la carga de la prueba. En un Estado de Derecho cualquier jurista entiende que no se puede invertir la carga de la prueba", ha explicado el regidor ante los medios de comunicación desde la biblioteca municipal Eugenio Trías, donde ha presentado las actividades por el 75 aniversario de Mariano Benlliure.

Así se ha expresado después de que la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, haya insistido en la importancia de la comisión de investigación ya que "para no haber nada", tal y como defiende su socio de Gobierno, "ha habido demasiadas consecuencias". "Yo habría hecho muchas preguntas sin ánimo de hacer un circo político, como por qué encontraron verosímil esas informaciones para armarse la que se armó, que ha acabado con dimisiones como la de Carromero (exdirector general de Alcaldía), la del secretario de organización del PP... para no haber nada ha habido demasiadas consecuencias", ha señalado la también coordinador de Cs en Madrid.

Por su parte, Almeida ha insistido en que "las consecuencias de la gestión de una crisis política en el PP no se pueden utilizar para decir que ha habido algo", y entiende que "lo que hay que acreditar es que ha habido algo".

En este punto ha recordado la existencia de dos informes "exculpatorios". Por una parte, el emitido por el Comité de Ética de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), y por otro el que rubrica la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. Ambos aseguran que no hay indicios de acciones irregulares o corrupción.

"Por ahora la oposición tiene dos documentos de órganos independientes que dicen que no se ha producido ninguna irregularidad. Y tratar de no afectar al honor de aquellas personas que no comparecen porque no se ha motivado su comparecencia", ha apostillado.

Además, considera el primer edil que Villacís "entiende que hay algo porque ha habido dimisiones", pero que "eso no se puede confundir con una irregularidad". Sobre la relación actual de ambas formaciones en el Gobierno municipal ha reiterado que este continúa siendo "consistente" y "sólido", y que trabajarán "hasta el final del mandato porque ya ha dicho que no es tiempo para esas mociones de censura". "Esta ciudad necesita un gobierno fuerte y cohesionado, y existe", ha finalizado.