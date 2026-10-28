Almeida saca músculo por el 'modelo Madrid' por ser la ciudad "con más capacidad de construir vivienda de forma masiva"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sacado músculo para dar respuesta al principal problema de la ciudadanía, la vivienda, siendo la capital la ciudad "con más capacidad de construir vivienda de forma masiva".

En los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, el regidor ha subrayado que hay solución para los principales problemas de los españoles, empezando por la vivienda. "Nosotros les ofrecemos un modelo, el de la ciudad de Madrid, que va a permitir que esta ciudad sea la primera en Europa en construcción de vivienda asequible a lo largo de la próxima década".

"Somos conscientes de que somos la ciudad que tiene más capacidad de construir y empezar a construir de forma masiva vivienda, en España, sin duda, y también en Europa, no a lo largo de la próxima década, sino a lo largo del próximo año", ha remachado

Almeida ha entrelazado los destinos del país y de la ciudad inspirados por los Padres de la Constitución de 1978 para "transmitir desde Madrid el ejemplo de que hay un camino y de que hay futuro para reconciliar al conjunto de la ación y para poder seguir progresando todos juntos".

Los muñidores de la Constitución buscaban "hacer posible la reconciliación y la convivencia, y lo hicieron aquellos que 50 años antes estaban en las trincheras y estaban matando". Eso debería dar una idea a la sociedad actual "de que no es superior el reto que se tiene ahora al que tenían en aquel momento los constituyentes".

Tras definir a Madrid como "ciudad amable, acogedora y abierta, que no señala a quien piensa distinto, sino que pone el acento positivo en que se puede convivir siendo diferentes", el alcalde ha asegurado que "aquí las personas sienten la libertad de poder ser como piensan, como quieren, como creen, sin necesidad de esconderse, pero siempre dentro de un marco común de convivencia". "Y eso es lo que querían también los constituyentes de 1978, hacer posible esa reconciliación y hacer posible esa convivencia", ha comparado.

Unido a la aspiración del progreso social, económico e institucional del conjunto de la nación allá por 1978, idéntico al actual.