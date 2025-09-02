Almeida sospecha que la quita de deuda no es más que "pagarla a escote" como "prólogo del cupo catalán"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, preside la reunión del equipo de Gobierno municipal, en la Casa de la Villa - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sospecha que la quita de deuda no es más que "pagarla a escote" entre todos los españoles, "mutualizar la deuda" de la Generalitat en una suerte de "timo de la estampita o juego de los cubiletes" como "prólogo del cupo catalán".

Desde un centro deportivo en Orcasitas (Usera), el primer edil ha asegurado que por el momento no le han explicado "qué beneficios trae a las arcas públicas de la Comunidad de Madrid" la quita, aunque sí sabe "qué beneficios lleva a Cataluña" después de ser "acordado entre ERC y el Gobierno de España", motivo por el que sospecha "que está diseñada para favorecer a Cataluña".

Unido a que "no hay quita". "Los españoles vamos a pagar esa deuda, los madrileños no sólo vamos a pagar la deuda que tenemos en la Comunidad de Madrid sino que vamos a mutualizar la deuda que tienen en la Generalitat de Cataluña", ha advertido, tras advertir que Madrid sí ha hecho los deberes sin endeudarse "creando estructuras de Estado, como han hecho en Cataluña".

"NO HAY QUITA", "SE VA A MUTUALIZAR LA DEUDA DE LA GENERALITAT"

"Nosotros, los madrileños, vía el Estado y nuestros impuestos, no sólo vamos a pagar la deuda de la Comunidad de Madrid sino vamos a pagar la deuda de Cataluña. Esa es la realidad, eso es incuestionable, porque la deuda no desaparece sino que la asume el Estado y, por tanto, la deuda de Cataluña que asume el Estado la vamos a pagar a escote todos los españoles, vía el Gobierno de España", ha condenado.

También ha cuestionado que la quita vaya a suponer una mejora de los servicios públicos. "No, ya sabemos que esto no va a ir a la mejora, que esto no va a aumentar la regla de gasto, ni la capacidad de gasto de las comunidades autónomas, que la regla de gasto no se va a tocar y, por tanto, lo que se ahorren en intereses no lo van a poder gastar en servicios públicos", ha advertido.

El alcalde madrileño tiene claro que esto no es más que "el prólogo para el cupo catalán". "Primero van a la quita de la deuda, nos anestesian con este tema y a continuación irá el cupo catalán. Pero a mí todavía nadie me ha explicado por qué un madrileño tiene que pagar, vía Comunidad de Madrid, la deuda de la Comunidad de Madrid y, vía Gobierno de España, la deuda de la Generalitat de Cataluña", ha insistido.